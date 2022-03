Ce n’est pas qu’une impression ! En 2017, déjà, une pétition circulait pour critiquer le sous-dimensionnement du bâtiment. On nous avait alors promis une concertation mais rien n’est venu jusqu’en 2021. Et puis, on s’est aperçu qu’en plus du problème de la trop petite taille, le bâtiment prévoyait une séparation entre les magistrats et les justiciables. Ces derniers seraient reçus dans des salles d’audience partagées et anonymes. Ceci déshumanise la justice. Tous les professionnels de justice sont unis pour s’opposer au nouveau Palais de justice tel qu’il a été conçu.

Comment expliquer cette inadéquation architecturale ?

Le souci est qu’on donne aux architectes le soin de concevoir des bâtiments alors qu’ils ne connaissent pas la réalité de nos métiers. Il y a aussi une recherche d’économies : le nouveau bâtiment prévoit par exemple 60 postes de magistrats supplémentaires, alors qu’on sait qu’il en manque beaucoup plus . Pour ce qui est des avocats, on nous a tout d’abord attribué 80 m2, puis 110 m2, alors qu’on dispose de 395 m2 aujourd’hui… C’est nettement insuffisant, ne serait-ce que parce que nous jouons un rôle d’auxiliaires de justice en tenant des permanences gratuites d’accès au droit.

Pourtant, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, est avocat. Il devrait être sensible aux conditions de travail de ses pairs…

Je l’ai eu au téléphone et il nous a accordé 30 m2 de plus. Cela montre un degré de sensibilité très relatif…

Le projet peut-il encore évoluer ?

Cela peut toujours bouger. Le plan local d’urbanisme permettrait de construire un bâtiment de plus grande hauteur, mais nous n’avons à ce jour reçu aucune réponse claire du ministère sur le sujet. En fait, l’alternative est simple : soit la chancellerie dépose un permis de construire rectificatif, quitte à décaler la construction d’un an ; soit elle reste butée et le Palais de justice sera clairement sous-dimensionné dès son inauguration en 2025. Nos conditions de travail seront alors considérablement détériorées et on ne peut l’admettre. In fine, c’est l’intérêt du justiciable que nous défendons .

La construction d’une nouvelle Maison des avocats à proximité du Palais de Justice ne pourrait-elle pas être la solution ?

Ce n’est plus d’actualité pour le moment. La mairie de Lille nous a fait savoir que la parcelle pressentie n’était plus à vendre parce qu’elle est située sur une ligne verte [un couloir de continuité écologique, NDLR]. Elle n’est donc n’est plus destinée à la construction. Il est prévu que nous recontactions la mairie en avril-mai pour voir si un autre terrain serait disponible.