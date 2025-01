ZFE à Lyon : « Opposer justice sociale et lutte contre la pollution de l’air est un faux dilemme »

Alors que le dispositif interdisant de circulation les véhicules les plus polluants est entré dans une phase de massification ce 1er janvier 2025, son impact sur les populations les plus pauvres est de plus en plus critiqué. Mais pour Daphné Chamard-Teirlinck, spécialiste de la mobilité au Secours catholique, ne pas instaurer des ZFE au nom des précaires, par ailleurs premières victimes de la pollution de l'air, « serait une erreur ».