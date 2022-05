Entre Mélanie et le périphérique, l’histoire dure depuis quatre ans déjà. Quatre ans d’allers-retours, de son appartement de Saint-Fons, au sud de Lyon, jusqu’au supermarché de Villeurbanne où elle travaille, dans le quartier de La Doua. A force, elle a fini par en connaître les moindres portions : la bretelle qui bouchonne tous les matins, la sortie pour gagner quelques précieuses minutes, l’œil sur l’horloge pour arriver à l’heure au boulot. « Quand ça roule bien, je compte vingt-cinq minutes. Mais parfois ça peut prendre le double ! », raconte la jeune femme de 26 ans.

Dans cette aventure quotidienne, Mélanie peut compter sur « Ginette », une vieille Renault diesel immatriculée en 1999, héritée de sa grand-mère. Certes, le vieux tacot fait « des bruits bizarres » et la boîte de vitesses coince un peu. Qu’importe : « Ça fait le job », comme elle dit. Mais Ginette ne sera bientôt plus la bienvenue dans le centre de la métropole lyonnaise.

Faire sortir 350 000 véhicules du Grand Lyon

A partir de septembre 2022, les véhicules classés Crit’Air 5 ou non classés, c’est-à-dire immatriculés avant l’an 2000, seront interdits de circulation dans le périmètre central de la Zone à faibles émissions (ZFE), grosso modo l’intérieur du périphérique. Une mesure phare pour lutter contre la pollution de l’air, à l’origine de près de 1 500 décès par an dans la Métropole de Lyon.

Le dispositif est une application d’une loi votée en 2019

Un dispositif national

La loi LOM de 2019 . . .