Le premier ministre a tranché. Les 16,5 millions d’électeurs des 4 897 communes n’ayant pas élu leur maire au premier tour seront convoqués aux urnes dimanche 28 juin prochain. Pandémie oblige, les techniques de campagne varieront, les termes du débat aussi, probablement, mais la date du vote ne devrait plus évoluer… sauf en cas de rebond épidémique. Objectif : clore le processus électoral, relancer les marchés publics et faire redémarrer au plus vite les investissements, quitte à rogner quelque peu sur la qualité de ce moment démocratique intervenant tous les six ans.

Ce pari économique ne s’annonce pas gagné pour autant. S’il est encore impossible de livrer un chiffrage précis du volet financier de cette crise, l’Etat français ne sera pas le seul à voir son budget affecté. Les ressources propres des collectivités, a fortiori des territoires urbains, feront un grand bond en arrière dès 2020. Et peut‐être même davantage encore, prévient le secrétaire général de l’Observatoire des finances et de la gestion publique (OFGL) Thomas Rougier, qui anticipe des pertes d’au moins plusieurs dizaines de millions d’euros pour les métropoles. & …