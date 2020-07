Durant la crise du coronavirus, le président Emmanuel Macron a affirmé que « tout ne [pouvait] être décidé depuis Paris » et qu’il fallait faire « davantage confiance aux territoires ». Assiste-t-on au retour du local ?

Christophe Robert : On sent bien que nous sommes enfermés dans des débats politiques qui finissent par s’auto-stériliser autour d’idéologies et qui ne répondent pas aux attentes des gens. Cette déconnexion, qu’on pointe depuis de nombreuses années, crée un désaveu dangereux à l’égard du fait politique et, par ricochet, des politiques publiques. Je vois énormément de gens autour de moi dire « Ah quoi bon ! » après avoir passé vingt ou trente ans à militer. L’écume de ce qui sort de cela dans les grands médias créé le sentiment que rien ne peut changer. Cela n’imprime pas. Il y a une distance, un fossé de plus en plus grand. Mais certains font la démonstration au niveau local que, lorsqu’on veut agir, on peut transformer les choses. Nous en sommes à un tel niveau d’épuisement intellectuel, au sens politique et démocratique, que notre conviction est que le changement passera beaucoup par les territoires. C’est presque une question de survie, de capacité à agir.



Cela passe-t-il donc impérativement par moins d’Etat ?



Attention ! L’Etat doit continuer à fixer les normes et le cap, sur les solidarités par exemple, à redistribuer les ressources, via la fiscalité, pour éviter l’accroissement des inégalités entre les territoires. La péréquation nationale a d’ailleurs progressé en France ces dernières années, même si elle n’est pas encore à la hauteur des enjeux. Il y a eu aussi des évolutions législatives positives. J’entends trop souvent les idéologues de l’autorégulation nous dire « Occupez-vous de vos pauvres » ; « Laissez faire le marché ». Or je constate que trop de personnes et de familles continuent de vivre dans conditions innommables... Néanmoins, les réalités locales sont tellement variables que l’idée de vouloir tout changer d’en haut n’a pas de sens. Il faut laisser davantage place aux initiales locales, notamment pour la politique du logement et que l’Etat accompagne et impulse ces initiatives et changements.



Prenons l’exemple de Rennes, où les élus ont mené une politique foncière structurée et anticipée. En agissant sur la durée, en connaissant bien leur population, ils sont parvenus à faire baisser les prix et à mieux contrer les effets ségrégatifs de la ville liés au coût du logement. A Paris, les élus ont réalisé à partir de 2001 un vaste repérage de l’habitat indigne . . .