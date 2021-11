Attention à ne pas se gargariser de grands discours… et se contenter de petits actes ! Au-delà des militants associatifs et des universitaires engagés au sein d’Anticor, de l’Observatoire de l’éthique publique ou de la section française de Transparency International, plusieurs voix s’élèvent à l’intérieur même de l’appareil d’État contre les insuffisances persistantes dans la lutte anticorruption à la française…

L’Inspection générale des Finances (IGF) et l’Inspection de la Justice (IGJ) s’inquiètent d’un « certain essoufflement » en la matière, comme les experts de l’OCDE avant elles. Dans le même genre, le député LREM Raphaël Gauvain s’étonne de la « légèreté » avec laquelle les élus locaux prennent ce sujet, quand l’Agence française anticorruption évoquait, pour sa part, la « faible maturité » des collectivités territoriales.

Les mairies, métropoles, départements et conseils régionaux ne respectent toujours pas, ou mal, des règles anticorruption de base, en dépit des risques majeurs auxquels elles sont exposées. Les collectivités tiennent également le haut du pavé dans « La corruption, comment ça marche ? ». Son auteur, Noël Pons, ex-cadre du Service central de la prévention de la corruption, qui observe d'un œil attentif le jeu du chat et de la souris auquel se livrent corrupteurs et régulateurs, alerte, lui aussi, sur les lacunes et manquements des élus locaux et fonctionnaires territoriaux.

La France, vieille démocratie libérale, est-elle prémunie contre la corruption ?

Noël Pons : Il s'agit d'un mal ancien, profond, qui mine des pays criminalisés, des régimes autoritaires, voire totalitaires… comme des démocraties bien établies ! La France est encore largement concernée par la corruption. Avec des circuits, schémas et systèmes plus sophistiqués qu’en Angola, au Brésil ou en Roumanie, et dans des proportions sans doute moindres. Mais nous aurions tort de nous croire à l’abri.

Voyez-vous le verre à moitié plein ou à moitié vide, après les efforts consentis cette dernière décennie pour structurer notre arsenal anticorruption ?

La France progresse au rythme des scandales, un - petit - pas après l’autre. La « Haute autorité à la transparence de la vie publique » a vu le jour dans la foulée de l’affaire Cahuzac, tandis qu'une Agence anticorruption (AFA) dirigée par un magistrat indépendant a remplacé le Service central de prévention de la corruption (SCPC) moins influent. Ne soyons pas naïfs, pour autant : derrière cette indéniable marche en avant, la résistance s’organise !

Les « lanceurs d’alerte », par exemple, sont officiellement reconnus par l’État depuis 2016. Formidable avancée permise par la loi Sapin 2, entre autres mesures destinées à prévenir les atteintes à la probité ! Sauf qu'une épée de Damoclès plane toujours au-dessus de leurs têtes, depuis le vote en 2018 d'une loi protégeant le secret des affaires… Alors qu'un nouveau régime de protection des lanceurs d’alerte plus sécurisant devrait entrer en vigueur d’ici la fin de l’année, soyez assurés que juristes et lobbyistes se démèneront à l'avenir pour que ceux-ci ne puissent pas dormir paisiblement.

« Un ouvrage ne suffirait pas à traiter de la mauvaise utilisation des deniers publics au niveau local », à vous lire… Les collectivités ne font-elles pas office de boucs émissaires faciles de la part de régulateurs jacobins ?

Absolument pas. Les mairies, intercommunalités, départements et autres conseils régionaux réalisent 70 % de l’investissement public dans notre pays. Cela signifie, concrètement, que les élus locaux manient des dizaines de milliards d’euros confiés par les contribuables. Je ne suis pas le seul à soupçonner que des flux non négligeables d’argent public s’évaporent à l’occasion de marchés publics truqués ! L’OCDE évalue les « pertes » entre 10 et 30 %, et une étude commandée par la Commission européenne corrobore cette estimation. À peine entrée en fonctions, l’AFA engageait elle aussi tout un travail sur la prévention de la corruption locale…

Quelle est l’ampleur de la corruption « douce », « ordinaire », et autres détournements au coin de la rue dans notre pays ?

Je ne me risquerai pas à établir un ordre de grandeur. Les cas aujourd’hui jugés en France, relativement peu nombreux, sont néanmoins assez significatifs de l’ampleur des dysfonctionnements plombant notre pays. Je ne doute pas que les choses se passent sans encombre dans nombre de villes et villages, mais le manque d’auto-régulation et de transparence de la part des administrations locales, de contrôle des services de l'État, d'indépendance et de moyens de la Justice, mais aussi de pugnacité de certains journalistes, fait que beaucoup de poursuites tardent à être engagées !

Il suffit de tendre l’oreille, par ailleurs, pour avoir vent de « petites affaires » restant tues. Lorsque quelqu’un triche, ça fait jaser, ça se sait rapidement, ça se voit, à fortiori au niveau local, sans forcément qu’il ne s’agisse de montants exceptionnels en jeu ni que cela occasionne d’enrichissement personnel. Les élus d’opposition dénoncent régulièrement des cas de clientélisme tout bêtes jusqu’à des montages frauduleux autrement plus évolués.

Pourquoi qualifiez-vous les marchés publics de véritable « boîte noire » ?

Au-delà des ententes permettant aux entreprises de fausser la concurrence et de se partager les marchés publics, chaque élément de ces contrats peut être manipulé. L'addition peut être artificiellement gonflée en jouant sur l'offre donc, en surestimant le coût des travaux ou encore en bâclant leur réalisation.

Je décris par le menu ces différentes astuces dans mon dernier livre, ainsi que les différents risques de clientélisme, conflits d’intérêts, corruption, mais aussi de favoritisme, prise illégale d’intérêts ou trafic d’influence auxquels les élus locaux fermant les yeux sur ces pratiques ou se prêtant à ces mesquineries s'exposent. Autre preuve, s’il en fallait, que je n'exagère pas : les métiers du Bâtiment et des Travaux publics (BTP) sont cités comme le 4e sur les cinq secteurs les plus exposés à la corruption.

Comment se développent les chaînages et autres routines corruptrices dans un territoire donné ?

Le cumul indirect des fonctions et des mandats, la longévité politique, qui renforcent la féodalité et la notabilité ! Il existe une véritable porosité entre les élites politiques – généralement implantées de longue date - et les cadres administratifs, économiques voire certaines personnalités du monde judiciaire ou médiatique. Qui se goupille, parfois voire souvent, avec une forme de clientélisme tant les intérêts de ces différents cercles et réseaux s’entremêlent dans bien des endroits…

Le monde politique local fonctionne de manière assez triviale, généralement, selon le jeu de rôle du « suzerain » et de ses vassaux. Le « Président », qui a la main sur la commande publique donc sur les investissements ainsi que sur les subventions, s'achète d’abord des soutiens, et assoit son pouvoir en faisant preuve de mansuétude vis-à-vis du comportement étrange pour ne pas dire des frasques de certains de ses inféodés. La démocratie est le pire des systèmes à l’exception de tous les autres, comme le disait Churchill.

« Lorsque les élus cèdent au chantage à l'emploi, le risque est grand de se retrouver avec beaucoup d’ "éléphants blancs", de travaux ni faits ni à faire, de prestations surfacturées…»

En quoi la relance économique ouvre-t-elle la voie, selon vous, à la commission d’atteintes à la probité en tout genre ?

Parce que la lutte acharnée entre le bouclier et l’épée n'a en rien cessé, durant la crise sanitaire. Devenu littéralement schizophrène dans notre monde néolibéral, le législateur français a cédé au lobbying d’une poignée d’entités intéressées, juste avant d’ouvrir les vannes pour faire repartir l’économie.

La loi ASAP détricote ainsi une partie de la réglementation encadrant les marchés publics , au nom de la relance, par souci de « simplification » des procédures. Ce texte démultiplie, en réalité, les risques pour les administrations et les élus. Les parlementaires croient-ils vraiment, en outre, pouvoir rétablir, demain, toutes les barrières levées ? Si toutes ces procédures et règles de transparence avaient été inventées, c’est pourtant bien qu’il y avait eu des dysfonctionnements, par le passé, dans l’octroi ou l’exécution des marchés publics…

Certaines largesses des collectivités n'ont-elles pas pour but d’adoucir un droit « froid et méchant », justement, et jouer un rôle d'amortisseur bien utile en période de crise ?

C’est un discours assez pernicieux qu’on entend régulièrement. Ces comportements répréhensibles viseraient seulement à « faciliter le développement économique local » et à « lutter contre la paupérisation ». Certaines PME « ne survivraient pas », sans ces petits arrangements, et « nombre d'ouvriers peu qualifiés se retrouveraient au chômage »… Permettez-moi d'y voir aussi et surtout les retombées des budgets récréatifs, mis à disposition des années durant des élus et fonctionnaires territoriaux, par les entreprises dépendantes de la commande publique et leurs filiales !

Soit, mais le « ruissellement » de la corruption n’est-il vraiment qu’un mythe dans certaines villes petites ou moyennes où l’économie dite libérale s'avère surtout biberonnée aux dépenses publiques ?

Dans certains territoires, la désindustrialisation a clairement placé certaines entreprises, adeptes du chantage à l'emploi, en position de force. Mais, lorsque l'élu y cède, le risque est grand de se retrouver avec beaucoup d’« éléphants blancs », de travaux ni faits ni à faire, de prestations surfacturées, etc. On retombe là dans du clientélisme voire du favoritisme, qui lèse les contribuables autant que les usagers. Ce n’est pas toujours un délit, me direz-vous…

Cette situation est d'autant plus regrettable que des facilités autour du mieux-disant ou de l’emploi local existent dans le Code des marchés publics, pour maximiser légalement l'impact environnemental, social ou territorial de la commande publique.

Comment expliquez-vous que les mœurs corruptives se perpétuent-elles ainsi de génération en génération ?

Les services anticorruption mettent régulièrement au jour certaines techniques, mais de nouveaux montages, sans doute plus ingénieux encore, sont constamment inventés. Toute une industrie de conseillers prospère dans l'ombre des corrupteurs et des corrompus, pour les aider à « fluidifier » l’extrême rigidité du Code des marchés publics.

Il est vraiment difficile de faire la preuve de la corruption, aujourd’hui, en France. Tout ou presque est caché, à l’aide d’une multitude de sociétés-écrans. Élus et entrepreneurs ne se montrent pas toujours regardants en outre, lorsque ce n'est pas carrément complaisant, permettant à la plupart des fraudeurs de déjouer sans grands efforts la curiosité des régulateurs.

En quoi l’aveuglement du politique, sa complicité ou son incompétence gênent-ils, selon vous, les investigations des contrôleurs ?

Cinq ans après le vote de la loi Sapin 2, trop de collectivités ne respectent toujours pas ses principales dispositions . Le constat parle de lui-même, je crois. Le manque de volontarisme des décideurs peut également se manifester de manière indirecte. La diminution des effectifs de fonctionnaires, le rétrécissement de l’État, font que le contrôle de légalité exercé par les préfectures sur les actes des collectivités, par exemple, a quasiment disparu au cours de la dernière décennie. Lénine ne prétendait-il pas que « La confiance n’exclut pas le contrôle » ?

Les services anticorruption auront toujours un train de retard, dans ce contexte. D’où l’importance des propositions de loi Waserman actuellement débattues à l’Assemblée nationale. Les régulateurs ont besoin des lanceurs d’alerte pour les renseigner en toute sécurité sur les pratiques comptables et informatiques utilisées et autres stratagèmes encore confidentiels mis en place par les fraudeurs.

"La détestation du monde politique ne vient pas tant des grandes affaires politico-financières, que des 15, 30 ou 50 000 euros détournés à la vue de tous par l’élu du coin"

Des députés poussent également pour renforcer les contrôles sur les collectivités locales. L’étau va-t-il continuer à se resserrer sur les décideurs politiques locaux ?

Je me réjouis que des députés comme Raphaël Gauvain et Olivier Marleix fassent leur travail d'évaluation, qu'ils en tirent des propositions, que de nouveaux textes législatifs soient discutés, etc. Ça illustre une certaine prise de conscience du problème. Gare à l’affichage, néanmoins ! Rien ne sert d'empiler les lois si elles ne sont pas appliquées par la suite ! C’est ce qu’on appelle, sinon, de l’enfumage !

Nous n’en sommes pas encore là, de toute façon : le gouvernement semble toujours s’interroger sur l’opportunité d’examiner cette nouvelle proposition de loi déposée par M. Gauvain , et prendre le risque de se fâcher avec les élus locaux comme les syndicats patronaux à cinq mois de la présidentielle.

Quelle conclusion tirez-vous du peu d’allant des pouvoirs publics, pour ne pas dire de leur acceptation tacite de la corruption locale ?

L’absence répétée de réactions de l’Élysée, du gouvernement, mais aussi des partis politiques après les révélations des Pandora Papers, d’OpenLux ou des précédents scandales d’évasion fiscale m’étonnera toujours. Pour nos gouvernants comme pour une large partie de nos concitoyens, on peut craindre que « voler l’État » reviendrait à « ne voler personne ! »

Après les #PandoraPapers, @BrunoLeMaire a rappelé que la France se montrerait «intraitable avec ceux qui ont triché avec le fisc». Voilà pour le discours de façade. Car à Bruxelles, les négociateurs 🇫🇷se montrent un peu moins «intraitables».👇https://t.co/3qROWdvQSW @Mediapart pic.twitter.com/h5p6xLXcYv — Antton Rouget (@AnttonRouget) November 12, 2021

La plupart des responsables politiques semblent estimer que se présenter comme le chevalier blanc de la lutte anticorruption ne serait pas payant électoralement. Peut-être à raison, d'ailleurs : nos concitoyens sont plus du genre à réélire triomphalement les maires pris les doigts dans le pot de confiture ou demander leur part du dû que manifester sous les fenêtres des ministères ou des hôtels de ville… Les contribuables ne s’en émeuvent pas, jusqu’à comprendre généralement qu’il s’agit d’argent public issu de leurs impôts, que la corruption alimente la fraude fiscale et creuse la dette que seront amenés à rembourser leurs enfants.

D’où vient votre exigence, dans ce contexte démocratique moribond, pour que le devoir d’exemplarité des élus et l’obligation de probité des fonctionnaires ne restent pas des principes vains ?

La détestation du monde politique ne vient pas tant, selon moi, des Panama Papers ou de quelconques autres grandes affaires politico-financières somme toute assez abstraite et complexe à comprendre, que de ces 15, 30 ou 50 000 euros détournés à la vue de tous par le chef d’entreprise ou l’élu du coin. Ces « petites » fraudes peuvent, malheureusement, inciter un magistrat, un fonctionnaire peu scrupuleux ou des médias financièrement dépendants des budgets publicitaires des pouvoirs locaux, à ne se pencher et relever les faits qu’une fois que le scandale a éclaté par un autre biais…

Il est sans doute intellectuellement plus intéressant pour eux de décortiquer des schémas internationaux portant sur plusieurs dizaines de millions d’euros. Notre société aurait tort, cependant, de relativiser la portée de ces détournements portant sur de « faibles » montants ! Déjà, parce que nos concitoyens les plus modestes savent à quel point ces sommes suffisent pour égayer le quotidien. Parce qu’ils sont extrêmement nuisibles, ensuite, au regard du ressenti démocratique. D’où l’absolue nécessité de poursuivre ce type d’affaires.

Ne craignez-vous pas, paradoxalement, de participer au climat ambiant du « Tous pourris » ?

Le nombre d’élus malhonnêtes n’est sans doute pas immense une fois ramené dans sa globalité, mais on parle là d’argent public. Lorsque certains détournent le fruit de l’impôt des contribuables pour assister à des grand prix de F1 ou des matchs de football, se font construire une piscine, enjoliver leur terrasse à base de pierres bleues ou choisissent l’entreprise de la femme du premier adjoint sans vérifier la qualité de la prestation réalisée, cela me soucie. Au-delà de mes problèmes de conscience, une partie de la population peut alors avoir tendance, comme vous l’évoquez, à généraliser à partir du cas personnel d’un élu peu éthique.

Lorsque de telles « petites affaires » commencent à s’accumuler au sein d’un même territoire, ça laisse en effet penser que la classe politique est avant tout là pour s’enrichir. Et ça, ce n’est pas bon du tout pour notre démocratie : la corruption ruine la confiance que les citoyens ont dans les responsables politiques, et sape le consentement à l’impôt.

N’avez-vous jamais été découragé, sur le point d’abandonner ?

On peut se laisser à penser, parfois, qu’il y a toujours eu des moutons noirs et qu’ils ne disparaîtront pas de sitôt. Après tout, on vit avec la corruption depuis des siècles, et on vivra probablement avec pendant encore longtemps… Ma détermination provient de ma crainte que ces comportements ne se propagent et engendrent d’autres monstres à leur tour. On sait que 20 % des gens seront tentés de frauder, 20 % n’y toucheront jamais, cependant les 60 % restant peuvent basculer dans l’un ou l’autre camp. Si tout le monde se met à suivre le mauvais exemple, on ne s’en sortira jamais !