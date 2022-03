«La finance a bien un nom et un visage, il suffit de regarder la liste des participants au Mipim. » Au fil de son livre Au marché des métropoles (éditions Les Étaques, 2022), le chercheur Antoine Guironnet s’attache à incarner cette finance réputée impalpable, aux effets pourtant bien concrets pour les habitants des grandes agglomérations. Dans les travées du Marché international des professionnels de l'immobilier ou « Mipim » justement, salon qui se tient chaque année à Cannes, se pressent des promoteurs et autres acteurs du secteur d'une centaine de pays. S'y rendent aussi des élus locaux de plus en plus dépendants de leur capacité à attirer des capitaux du monde entier pour mener à bien leurs projets.

L'édition 2022 se tiendra du 15 au 18 mars prochains. Comme l'an dernier, l'écologiste Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, y sera, ainsi que Grégory Doucet, maire (EELV) de Lyon. Ils pourront y croiser Jean-Luc Moudenc, le maire (LR) de Toulouse et président de Toulouse Métropole, ou encore Damien Castelain, président de la Métropole européenne de Lille (MEL). Dans leurs besaces ? Bureaux, commerces, logements... Autant d’actifs interchangeables qu’il s’agit de « vendre » au mieux-disant, quitte à rogner sur certains objectifs politiques pour mieux séduire les investisseurs.

En documentant ces habits neufs du capitalisme urbain, Antoine Guironnet plaide en creux pour un débat public, presque inexistant aujourd’hui : le type de ville privilégiée par les acteurs financiers va-t-il dans le sens de l’intérêt général ? Les élus doivent-ils se rendre à ce salon et participer à la normalisation de cette logique néolibérale ? Des formes de contestation « du Mipim et son monde » sont-elles possibles ? « La financiarisation de la ville pose un vrai défi démocratique », estime le chercheur.

Mediacités : Le cinéma a son festival de Cannes, l’immobilier aussi. Comment décrire ce qu’est le Mipim ?

Antoine Guironnet : C’est un salon très important, créé il y a un peu plus de trente ans par la société Reed Midem. Le parallèle avec le cinéma n’est pas si incongru, parce que cette société opérait plutôt dans le secteur de la télévision et de l’industrie musicale avant d'appliquer le modèle des salons audiovisuels au secteur de l'immobilier alors en plein essor.

Pendant quatre jours, cet événement rassemble à Cannes près de 25 000 personnes*. Ce sont les principaux acteurs de la chaîne de l'immobilier : promoteurs, agents immobiliers, experts fiscalistes, urbanistes, mais surtout des investisseurs institutionnels, comme des fonds de pension, des fonds souverains ou des sociétés de gestion d'actifs, et des collectivités ou des aménageurs. Le salon est réservé à des professionnels triés sur le volet, avec un ticket d’entrée de 1 000 euros, sans compter les frais annexes. Ce n’est pas un salon pour Monsieur ou Madame tout le monde qui voudrait acheter un appartement sur plan.

Une fois réunis à Cannes, que font ces acteurs ?

Le cœur du salon est sa zone d'exposition dans le Palais des festivals. On y trouve des exposants qui vendent leurs services aux visiteurs – depuis des études stratégiques jusqu’à la gestion locative en passant par la promotion immobilière – mais aussi des conférences. Il existe également un palmarès, « les Mipim Awards » décernés chaque année, qui reprennent un peu cet imaginaire du festival de Cannes. Autour du salon sont organisées beaucoup de mondanités : des cocktails et des fêtes, qui ont valu au salon une réputation assez sulfureuse que l'organisateur s'efforce de gommer depuis la crise financière de 2008.

Dans votre livre, vous expliquez que ce salon n'est pas forcément le lieu où l'on conclut des affaires, où l'on signe des contrats. Son rôle est davantage de donner une forme de crédit à certains interlocuteurs.

Au départ, le salon s’adressait résolument aux acteurs privés de l'immobilier. Mais dans le courant des années 2000, on assiste à un tournant important, avec une hausse de la fréquentation des collectivités, des élus, des services d'urbanisme et des aménageurs, qui viennent au salon exposer des projets. Le Mipim est devenu davantage un lieu du partenariat public-privé, avec un binôme central : les investisseurs en demande de projets pour placer leurs capitaux et les collectivités en quête de capitaux pour aménager leurs villes. En réalité, ces « marchands de ville » concluent très peu de transactions au Mipim. Ce qui se joue, c'est la définition de ce qu'est un bon investissement.

C’est-à-dire ?

Tous ces investisseurs et ces spécialistes de l'immobilier fabriquent des normes. Ils coconstruisent l'intérêt pour telle ville ou tel produit immobilier, à l’aune de leurs critères de rentabilité ajustée du risque. Et en même temps les collectivités viennent chercher le crédit des investisseurs. Pas forcément sous la forme d’investissements sonnants et trébuchants réalisés dans l’immédiat, mais en se faisant une place sur le radar des investisseurs pour espérer les obtenir à terme.

Pourquoi avoir choisi ce lieu comme poste d’observation ?

On peut appréhender la financiarisation de la ville par différents terrains. Ce phénomène, qui fait de l'immobilier un produit de placement financier évalué en fonction du rendement et du risque, et comparé à d’autres produits (actions, obligations), est encore peu débattu en France en dehors des cénacles universitaires, alors qu'il constitue un champ de recherche dynamique depuis la crise financière de 2008. L'idée du livre était d'explorer un avant-poste de cette financiarisation et de l'incarner. La finance a bien un nom et un visage, il suffit de regarder la liste des participants au Mipim. Au fond, ce salon est à la fois le reflet des transformations du capitalisme urbain, et son moteur.

Dans ce salon, le marketing territorial occupe une place importante. A quel point les collectivités sont-elles dépendantes de leur capacité à séduire les investisseurs pour attirer des capitaux ?

Le secteur privé et financier occupe une place de plus en plus importante dans l'économie de l'aménagement urbain. En France, le tournant date des années 1980-90, lorsque certaines collectivités assument leur adhésion politique au logiciel néolibéral. Le meilleur exemple est celui de Gérard Collomb, à Lyon, avec sa feuille de route qui consistait à intégrer à tout prix le « Top 15 » des métropoles européennes, en attirant des investisseurs pour participer aux grands projets de la ville. Mais cette dépendance s'explique aussi par des contraintes qui pèsent sur les collectivités. A partir du moment où l'aménagement est financé en grande partie par la promotion immobilière (via des charges foncières) et que vous voulez faire du renouvellement urbain, c'est-à-dire reconstruire la ville sur la ville, vous avez besoin d'attirer encore plus de capitaux.

A cela s’ajoute un contexte d’austérité budgétaire : mécaniquement si vous privez des grands projets d’aménagement de subventions publiques, vous êtes d'autant plus dépendants du privé. Ce qui est frappant, c'est que cette dépendance est visible dans l’organisation même du Mipim. Les collectivités sont sur des stands fixes et attendent les investisseurs qui eux sont libres de venir – ou de ne pas venir. Cela entretient l'idée d'un capital hyper-mobile, qui pourrait aller d'une région à l'autre facilement.

On pourrait penser que cette dépendance marche dans les deux sens. Les collectivités ont besoin des capitaux, mais les investisseurs ont aussi besoin de projets à financer. C’est ce que souligne un interlocuteur de votre livre en disant : « Sans terrain on ne peut rien faire, sans argent non plus. » Le rapport entre collectivités et investisseurs est-il équilibré ?

Sur le papier, il y a une interdépendance, mais en pratique elle se traduit plutôt par un rapport déséquilibré en faveur des investisseurs. Certes, il y a une convergence d'intérêts, mais à quel prix ? Les investisseurs donnent les moyens aux collectivités de porter certains projets, mais à quelles conditions ? Parfois cela va contrarier certaines ambitions politiques. Ces acteurs financiers n'investissent pas n'importe où, ni dans n'importe quoi. Ils ont des attentes, des normes d'investissement très cadrées.

Vous évoquez l'exemple d'une commune qui souhaitait financer un projet de promenade de bord de mer, qui n'intéressait pas du tout les investisseurs…

C'est une anecdote citée par un des organisateurs du salon. Une collectivité voulait venir sur le salon pour exposer ce projet d'espace public. Mais ce type de projet n'entre pas dans les cases des normes d'investissement qui sont celles des fonds de pension ou des sociétés de gestion de portefeuilles qui administrent leurs placements immobiliers.

Autrement dit, tout ce qui relève du commun, des infrastructures publiques, n’est pas attractif pour les investisseurs ?

En général, les exposants publics mettent en avant des opérations qui s’inscrivent dans des projets d'urbanisme de grande taille. Essentiellement de l'immobilier de bureaux ou de commerces, qui correspondent aux attentes des investisseurs en termes de rentabilité. Les espaces publics n’ont une importance dans le marketing territorial que s’ils participent à valoriser ces opérations. Idem pour les transports publics. C'est flagrant au pavillon du Grand Paris Express, où le futur métro est un élément clef dans la compétition face à Londres. Chaque stand se positionne par rapport à la future carte du réseau. Pour des investisseurs c'est essentiel : ces investissements publics dans les transports vont améliorer la desserte de certains quartiers et donc participer à les rendre plus attractifs pour des entreprises qui pourront devenir locataires dans les futurs bureaux, ou des ménages pour la partie résidentielle.

Les élus disent : « On ne peut pas ne pas venir »

Cela pose la question de l'intérêt général. Vous écrivez que la financiarisation de l'immobilier renforce le pouvoir des acteurs financiers « de décider comment, pour quoi, pour qui et où produire la ville ». Certains projets sont-ils conçus uniquement pour coller aux attentes des investisseurs, au détriment de l'intérêt pour les habitants ?

C'est la grande question. J'ose espérer que les élus ont quand même d'autres logiques. Cela dit, une partie de la réussite de leurs projets passe par l'intéressement des investisseurs. L'enjeu est que ce moyen, intéresser les investisseurs, ne prenne pas le dessus sur la finalité de l'opération, à savoir reconstruire un quartier, créer des emplois, des logements, etc. C'est un équilibre qui dépend notamment du curseur des élus, de la volonté politique, mais pas seulement.

Par exemple j'ai comparé les projets du Carré de Soie en banlieue lyonnaise et les Docks de Saint-Ouen, deux gros projets similaires mais avec des orientations différentes : d'un côté un agenda néolibéral à Lyon, de l'autre une mairie communiste à l'époque. Malgré des orientations politiques différentes, ces deux projets ont abouti à des formes similaires : de grands immeubles de bureaux monofonctionnels et à l’architecture standardisée, occupés par de grandes entreprises du secteur tertiaire. Pour attirer, les élus apportent des contreparties, quitte à rogner sur leurs objectifs. Par exemple à Saint-Ouen, l'ambition d'avoir une certaine mixité fonctionnelle, c'est-à-dire de mélanger des logements, des bureaux, des commerces, a été considérablement revue à la baisse pour satisfaire les investisseurs.

Certains élus, comme le lyonnais Gérard Collomb, étaient des piliers du Mipim. Mais on constate aussi que des hommes politiques a priori plus critiques envers la finance font le déplacement, comme le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, ou celui de Grenoble, Éric Piolle. Ceux qui dirigent nos grandes villes peuvent-ils se passer de ce salon aujourd'hui ?

La plupart des représentants des collectivités disent : « On ne peut pas ne pas venir. » Parce que s'ils ne sont pas là, ils enverraient un mauvais signal au marché. Les élus sont censés apporter des gages, faire des arbitrages, donner une vision de long terme. Venir à Cannes, c'est montrer aux investisseurs qu'ils comptent et leur faire une place dans un agenda d'élu.

Depuis 2020, on a eu une alternance dans plusieurs métropoles, avec l'arrivée d'élus écologistes. Assez rapidement on les a retrouvés dans des événements liés au Mipim, à l'image de Grégory Doucet ou de Bruno Bernard [président de la Métropole de Lyon] qui sont venus présenter leur feuille de route. Interviewé lors d'une édition récente du Mipim, Éric Piolle alertait sur les excès de la financiarisation du logement, en appelant à la réguler fortement. On peut se demander s'il n'y a pas une contradiction : à travers son programme, le Mipim participe précisément à construire le résidentiel comme une nouvelle opportunité d’investissement.

Lyon, Bordeaux, etc... Les nouveaux élus écolos sont-ils solubles dans "la ville néolibérale", modèle de développement dominant de nos agglomérations depuis une trentaine d'années ? Analyse de @PinsonGilles cc @brunobernard_fr @Gregorydoucet @PierreHurmic https://t.co/I5aqt7jgnJ — Mediacités (@Mediacites) October 12, 2020

Les élus ne sont-ils pas gênés par cette contradiction ?

Un élu comme Patrick Braouezec [ancien député et maire de Saint-Denis, président de Plaine Commune jusqu'en 2020] n'avait aucun problème à venir s'afficher au salon malgré son étiquette communiste. Certains disent que ce salon leur permet de rencontrer des professionnels, des architectes ou des bailleurs sociaux, de faire évoluer le regard des acteurs de l'immobilier. Mais je n'ai jamais croisé un bailleur social au Mipim. En réalité les discours restent toujours bornés par un cadre qui est celui de l'immobilier comme placement financier.

Traditionnellement les investisseurs s'intéressent d'abord aux bureaux et aux commerces. Mais vous écrivez que le logement devient depuis quelques années un « nouvel Eldorado ».

Les investisseurs institutionnels étaient plutôt sortis du marché résidentiel en se convertissant au bureau. Mais depuis 2015, on perçoit une évolution, avec des investisseurs qui achètent des opérations de logements pour les louer. En quelques années, on est passé d’un à quatre milliards d'euros d'investissements annuels placés dans le résidentiel locatif en France. C’est une évolution notable, même si ça reste très peu par rapport à l'immobilier d'entreprise. En 2019 par exemple, pour un euro investi dans le logement on en comptait six dans l'immobilier d'entreprise.

« Investissement ne signifie pas forcément création nette de logements »

Cette évolution peut-elle avoir des effets plus concrets pour les habitants ?

Même quand ils se concentraient sur le bureau, ces investisseurs ont déjà des effets sur le quotidien des habitants ! Si vous concentrez l'immobilier de bureau le long d'une rue à proximité des transports en commun, passé 18h cette rue ne sera plus très animée. Les meilleurs emplacements sont ainsi parfois réservés aux entreprises. Cela pèse aussi sur les types d'emplois disponibles pour la population locale. Les investisseurs privilégient les grandes entreprises de services, qui sont réputées comme étant des locataires plus solvables et capable de louer des grandes surfaces. Mais ces effets sont peu discutés dans le débat public.

Avec ce nouvel intérêt pour le logement on peut se dire que ça pourrait changer. Des études sur Toronto ont montré que les Real estate investment trusts (REIT), l'équivalent des Sociétés en investissement immobilier cotées (SIIC) en France, contribuent à des processus de gentrification aboutissant à l'éviction des classes populaires au bénéfice des classes moyennes. A Tokyo, une autre étude a montré que ces investissements privilégiaient plutôt des logements de petite ou moyenne taille, essentiellement à destination de cadres bénéficiant d’une aide de leurs employeurs. En France, on constate des effets similaires dans le secteur du logement locatif intermédiaire, un type de logements destiné aux classes moyennes : l’Institut Paris Région a par exemple mis en évidence qu’il s’agissait surtout de petits logements, avec un fort taux de rotation.

Dans un contexte de crise du logement, ne pourrait-on pas se réjouir de voir des investisseurs apporter leurs fonds pour construire davantage ?

Investissement ne signifie pas forcément création nette de logements. Il faut bien comprendre que ce retour des investisseurs passe en grande partie par le rachat de portefeuilles d'immeubles existants. Cela représente jusqu'à 40% des investissements par an. Autrement dit, ils rachètent des logements en partie déjà occupés, pour capter les revenus locatifs. Quand on voit que beaucoup de logements sont vacants et que 7 % de l'immobilier de bureau est vide, faut-il forcément produire plus ou transformer l'existant ? Certains promoteurs-investisseurs comme Novaxia se sont spécialisés sur ces sujets, mais ça reste encore tâtonnant. Par ailleurs l'important n'est pas forcément la quantité, mais aussi la qualité : la taille et les types de logements produits, leur localisation ou leurs types de locataires.

Dans le Grand Lyon, près de 18 000 logements inoccupés depuis au moins deux ans https://t.co/7pGsuK3Cs1 — Mediacités (@Mediacites) October 27, 2021

Cette financiarisation ne concerne en réalité qu'une poignée de grandes métropoles en France. N'y a-t-il pas un risque d’accroissement des inégalités territoriales ?

Il y a un biais métropolitain très fort chez les investisseurs qui cherchent des volumes importants : 75 % des investissements en immobilier d'entreprise se font en Île-de-France. Il est plus rentable pour ces investisseurs de concentrer leurs investissements dans quelques métropoles accessibles en TGV si besoin, plutôt que de les disperser sur le territoire. Installés pour la plupart à Paris, ils sont d'ailleurs plus familiers des grandes métropoles.

Au Mipim on voit certaines villes moyennes qui tentent de se hisser parmi les métropoles en y participant. Par exemple, j'ai le souvenir d’une petite agglomération du centre de la France installée dans les sous-sols du Palais des festivals, là où sont relégués les exposants qui ne peuvent pas se payer de meilleurs emplacements. Quand on discutait avec les représentants de la ville, ils ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là. Leur stand était vide.

Dans votre livre vous abordez aussi la question de la contestation « du Mipim et son monde », qui reste assez marginale. Manque-t-il un débat public sérieux sur ce sujet ?

Il y a eu des contestations d'habitants et de militants, au nom du droit à la ville, contre le Mipim. Il est ciblé parce qu'il est perçu comme un lieu où les acteurs privés et publics s'entendent sans les principaux intéressés, à savoir les habitants, mais aussi pour son rôle dans la spéculation immobilière. Cette critique s'est développée à partir de 2014, avec des rassemblements à Cannes, à Paris ou encore à Londres lors de la version locale du Mipim. Ces contestations sont assez inédites. On connaît bien les oppositions à certains grands projets d'urbanisme, les grands projets dits « inutiles » [lire ici ou là], mais l’idée de ces militants était de déplacer le terrain de la lutte à Cannes, là où se concentre le pouvoir.

« Les habitants pourraient s’emparer de ces questions »

La difficulté ne vient-elle pas du fait que la finance est difficile à cibler pour le grand public ? Il n’est pas évident de trouver des lieux précis sur lesquels avoir une prise...

La financiarisation de la ville pose un vrai défi démocratique. Le débat sur le Mipim est confidentiel en France, par rapport au Royaume-Uni où le salon est beaucoup plus politisé. La presse française traite souvent le Mipim avec un esprit cocorico, surtout dans la presse régionale où l’on a longtemps pu lire que Gérard Collomb était allé « mouiller le maillot » pour défendre les couleurs de Lyon...

On pourrait pourtant au moins questionner l'usage de l'argent public. Ces salons engagent chaque année des frais financiers de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les grandes métropoles entre le coût du stand et les autres frais. Pour le Grand Paris, j'ai calculé que leur stand coûtait près de 10 000 euros du mètre carré pour quatre jours à Cannes, soit plus que les prix parisiens pour devenir propriétaire.

Au-delà de ces aspects budgétaires, on pourrait avoir un débat de fond sur la financiarisation de la production urbaine. Comment et pour qui produisons-nous la ville ? Aujourd'hui cette question se règle essentiellement entre quelques experts, collectivités et grands investisseurs – sans oublier l’État qui a un rôle clef en tant que régulateur. Peut-être que les évolutions dont nous avons parlé dans le secteur du logement seront l'occasion de poser le débat. Mais cela demande une volonté politique.

Certaines collectivités tentent de poser quelques garde-fous à la financiarisation, avec des mesures comme l'encadrement des loyers ou la création d'offices fonciers solidaires. Ces outils sont-ils efficaces ?

C'est une question redoutable. Je ne suis pas sûr que les élus ou les services techniques visent spécifiquement la financiarisation telle que nous venons de la décrire au moment de prendre ces mesures. Quoi qu’il en soit le foncier est très précieux, au point qu'on peut défendre l'idée qu'il est un bien commun qui doit être gardé en dehors du marché. La prise de conscience de la financiarisation semble faire son chemin parmi certains élus, notamment via le sujet du logement. Pour autant, les habitants pourraient s’emparer de ces questions sans attendre un changement de regard des pouvoirs publics. S’intéresser au Mipim, c’est faire un premier pas dans cette direction.