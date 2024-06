Procès Castelain : Accablé par la procureure, le président de la MEL au bord du précipice

Le jour le plus long. Quatre dossiers, trois prévenus, six heures de réquisitions, quatre heures de plaidoiries de la défense et un procès achevé à la tombée du jour dans un tribunal dépeuplé. Voici comment s’est achevé le « procès Castelain », tant attendu, maintes fois reporté et dont certains des faits reprochés remontent à plus de quinze ans.

En jeu ? Ni plus ni moins que l’avenir politique du président de la Métropole européenne de Lille (MEL) Damien Castelain ; l’avenir – très politique également – de son ex‐directeur général des services (DGS) Bruno Cassette, actuel sous‐préfet d’Aix-en-Provence ; mais aussi l’avenir personnel et professionnel de Constance Tembremande, l’ancienne “conseillère spéciale” du président qui a vu sa vie pulvérisée par cette affaire. En jeu surtout, une certaine idée de l’éthique en politique et de la lutte contre les atteintes à la probité.