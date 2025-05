Accusés de favoritisme, Jean‐Michel Lattes et Tisséo s’en prennent aux enquêteurs

À l’issue de la seconde journée d’audience, douze mois de prison avec sursis et deux ans d’inéligibilité ont été requis à l’encontre de Jean-Michel Lattes, président de Tisséo collectivités et adjoint de Jean-Luc Moudenc. Accusé de favoritisme, l'élu ne reconnait aucun tord. Son avocat et ceux des autres dirigeants poursuivis n’ont cessé d’attaquer les conclusions de la Chambre régionale des comptes, comme celles de la police et du parquet de Toulouse.