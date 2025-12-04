L’impossible bilan de la politique du RSA dans le Nord

Mediacités se heurte, comme les groupes d'opposition au département du Nord, au manque de transparence de la majorité concernant la communication des données publiques permettant d'évaluer son action concernant sa politique de RSA.

Mediacités s’est intéressé à la politique du RSA (Revenu de solidarité active) dans le département du Nord, dans un article visant à dresser le bilan des un an de la réforme du RSA « rénové ». Malgré de nombreuses sollicitations, ni le département du Nord, ni sa vice‐présidente au retour à l’emploi Doriane Bécue n’ont donné suite à nos demandes d’entretien et de reportage à la Maison Nord Emploi de Tourcoing. Nous aurions pourtant aimé recueillir les données publiques permettant d’évaluer cette politique de solidarité.

Des chiffres importants pour comprendre l’impact de cette réforme restent aujourd’hui opaques. Ainsi, lorsqu’une personne ne remplit plus les obligations qui lui sont demandées dans son contrat d’engagement, et qu’elle a déjà été sanctionnée, elle se retrouve radiée. Mais, « on ne connaît ni les chiffres, ni ce qu’ils sont devenus. Ils sont invisibles », dénonce Isabelle Doresse d’ATD Quart‐Monde.

Cette opacité globale est dénoncée de longue date par les élus d’opposition, qui réclament régulièrement qu’un débat soit tenu sur le sujet en commission ou en séance plénière. « Depuis 2015, nous demandons le nombre annuel de souscriptions et de radiation du RSA. Vous refusez systématiquement de répondre, transformant ces données publiques en sorte de données confidentielles. Un chiffre circule, 12 000 foyers seraient en situation de sanction chaque mois. Le confirmez‐vous ? », interrogeait par exemple le président du groupe communiste, Charles Beauchamp, lors de …