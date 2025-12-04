Allocataires plus sanctionnés et angoissés, personnels déprimés : le « RSA rénové » fait des dégâts dans le Nord

Poursuivant sa stratégie du « retour à l’emploi », le département du Nord a durci depuis un an les sanctions visant les allocataires du RSA, anticipant la réforme nationale décriée par de nombreux acteurs syndicaux et associatifs. Mediacités dresse le bilan d’un système qui stigmatise toujours plus les personnes en situation de grande précarité.

Christian Poiret et Doriane Bécue lors de la semaine "Réussir sans attendre" organisée par le département en octobre. Source : Facebook de Christian Poiret.

« Le département du Nord n’est pas un distributeur automatique de billets », a pris l’habitude de justifier Christian Poiret (divers droite) depuis qu’il est à la tête du département du Nord. Chaque année, la collectivité consacre plus de 620 millions d’euros à cette politique de solidarité, l’une de ses compétences phares. Christian Poiret souhaite tout faire pour diminuer cette contribution, qui est aujourd’hui l’un des premiers postes de dépenses.

« Ne serait‐ce que 10 000 allocataires [du RSA (revenu de solidarité active)] en moins, ça fait plus de 40 millions d’euros d’économies », déclarait ainsi le président Poiret auprès de Lille Actu le 18 mars 2025. Pour celui qui assume de faire la chasse à  ceux « qui profitent du système », le retour à l’emploi est au cœur de la stratégie.

Depuis son arrivée en 2021, le Président du département du Nord a toujours souhaité être à l’avant-garde sur le sujet. « Rappelons quand même que la remise à l’emploi n’est pas une mission obligatoire du département. C’est la solidarité qui l’est, sa mission de soutien auprès des personnes exclues », souligne Olivier Treneul, du syndicat Sud Département du Nord. 
Des allocataires sous pression
L’injonction du retour à l’emploi fait peser une lourde pression sur les épaules des allocataires qui ne se sentent pas forcément prêts. C’est le cas d’Hilary, qui continue d’allaiter son bébé de quatre mois qu’elle élève seule avec son premier enfant ; de Michaël, qui doit se faire opérer bientôt et qui souhaite d’abord prendre soin de sa santé, responsable du « gros trou dans son CV » ou encore de Pierre qui doit régler de nombreuses dettes en lien avec des loyers et factures impayées de longue date tout en cherchant un logement pérenne.

Il y a un an, fin octobre 2024, le département inaugurait le durcissement des règles encadrant le versement du RSA dans le Nord, territoire qui compte environ 90 000 foyers bénéficiaires [Lire l’encadré « En coulisses »]. En cas d’absence non justifiée à un rendez‐vous prévu avec un conseiller, 80 % de l’allocation est retirée pendant un mois (50 …

Par Eden Sakhi Momen

