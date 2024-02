Venez rencontrer les journalistes locaux des médias indépendants le 22 février prochain à Nantes aux États généraux de la presse indépendante. Au programme : un « village médias » et deux tables rondes.

En réaction aux États généraux de l’information, lancés par le président de la République à l’automne dernier, plus de 100 médias indépendants – dont Mediacités -, collectifs de journalistes et syndicats ont pris l’initiative les Etats généraux de la presse indépendante (EGPI). Avec un mot d’ordre : « Libérons l’info des pouvoirs politiques, des médias de la haine et des milliardaires. »

Le 30 novembre dernier, les EGPI ont rendu publiques 59 préconisations et pistes de réforme du secteur médiatique. Parmi celles‐ci, la lutte contre la concentration des médias ou la précarisation du métier de journaliste, le renforcement de la transparence des entreprises de presse en encore la protection du secret des sources.

Depuis, l’initiative se poursuit partout en France sous la forme de débats et de rencontres avec le public.

Avec d’autres médias locaux [voir la liste ci‐dessous], Mediacités vous convie à l’étape nantaise de ces Etats généraux.

📅 Rendez‐vous le jeudi 22 février, entre 18h et 21h,

au Médiacampus, 41 bd de la prairie au duc à Nantes

Au programme :

Un « village médias », où vous pourrez rencontrer les journalistes d’une dizaine de médias indépendants (ou leurs représentants) de la région : Les Autres Possibles, le Club de la Presse Nantes Atlantique, la Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire, la Lettre à Lulu, le Sans‐Culotte 85, Splann !, la Topette et, bien sûr, la rédaction de Mediacités et des membres de la Société des Amis de Mediacités.

Deux tables‐rondes :

Introduction par Charlotte Clavreul, directrice exécutive du Fonds pour une presse libre

La presse indépendante, à quoi ça sert ? Ses relations avec les pouvoirs locaux - Table ronde animée par Antony Torzec, rédacteur en chef de Mediacités Nantes, avec Julien Collinet, journaliste à la Topette ; Marie Coq, rédactrice en chef du Sans‐Culotte 85 ; Jacques Trentesaux, directeur de Mediacités ; Fifine Lapafine et Ray Clid de la Lettre à Lulu.



Garantir le modèle économique et donc l’indépendance de la presse – Table ronde animée par Alexandra Brunois, journaliste à Hit West et présidente du Club de la Presse Nantes Atlantique, avec Marie Bertin, rédactrice en chef des Autres Possibles ; Pierre‐Yves Bulteau, journaliste et cofondateur de Splann ! ; Manon Delmas, directrice de Prun” et présidente de la FRAP (Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire) ; Vanessa Ripoche, journaliste à Ouest‐France et élue au bureau national du SNJ (Syndicat National des Journalistes).

Les Etats généraux de la presse indépendante sont un événement gratuit, sur inscription.

Les Etats généraux de la presse indépendante à Nantes sont organisés par trois associations (le Fonds pour une presse libre, le Club de la Presse Nantes Atlantique et la FRAP), un syndicat (SNJ) et six médias (Mediacités, les Autres Possibles, La Lettre à Lulu, le Sans‐Culotte 85, Splann !, la Topette)