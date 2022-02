Contre la « médiocrité de l’information », luttons contre la concentration des médias !

Les sénateurs ont lancé une vaste commission d’enquête sur l’impact de la concentration des médias français sur la démocratie et le pluralisme des idées. Un exercice salutaire alors que la France connaît une situation préoccupante.

Quel étrange défilé ! Depuis le 30 novembre, les sénateurs convoquent chaque jour ou presque les plus grands experts et acteurs du monde médiatique dans le cadre d’une commission d’enquête qui devrait s’achever fin mars sur une série de préconisations. L’objectif ? Mesurer si la concentration inégalée des médias en France – 9 milliardaires contrôlent 90 % du secteur – constitue une menace pour la démocratie et le pluralisme des opinions.

La question est d’importance. Or c’est peu dire que les auditions des Vincent Bolloré, Bernard Arnault ou autres Patrick Drahi… laissent un goût amer. A les écouter, ils ne sont au courant de rien et n’exercent aucune influence . Ils assurent prendre grand soin de ne pas interférer dans la gestion de leurs cadres dirigeants et plaident pour qu’on les laisse grossir sans entraves afin de permettre la constitution de champions tricolores susceptibles de rivaliser un tant soit peu avec les fameux Gafam, c’est-à-dire les Google-Amazon-Facebook-Apple-Microsoft, qui sont leurs vrais rivaux.

Une offre médiatique conformiste, redondante, mal hiérarchisée…

La concentration serait-elle une menace pour la démocratie ? La question paraît presque saugrenue pour la plupart de ces patrons qui ne semblent pas bien comprendre pourquoi ils ont été convoqués par les sénateurs. Le contraste est saisissant avec les auditions des experts ou acteurs de la presse indépendante qui, eux, s’inquiètent tous de la situation si atypique de la France. Parmi eux, le journaliste François Bonnet, cofondateur de Mediapart et président du Fonds pour la presse libre fut sans doute l’un des plus incisifs.

« Ce qui me frappe, tonne-t-il d’emblée, c’est la médiocrité de l’information dans notre pays. L’offre n’a jamais été aussi faible. Elle est conformiste, redondante, trop institutionnelle, mal hiérarchisée, pas assez à l’écoute de notre société… » Pour François Bonnet, c’est la presse indépendante qui fait figure de laboratoire et d’aiguillon et c’est elle qu’il faut urgemment aider pour défendre le pluralisme et un débat public digne de ce nom.

La charge est lourde mais argumentée. Elle vise directement ces propriétaires milliardaires « qui ne connaissent pas la presse, qui ne prennent pas de risque et qui n’innovent pas ». Normal ! Ils sont arrivés dans le secteur à la recherche d’une influence ou d’une protection sans avoir le développement de leurs médias chevillés au corps, cette activité n’étant que très marginale dans leur business. Plus que la taille des groupes médiatiques, c’est donc plutôt leur structure qu’il conviendrait de réguler pour éviter l’appauvrissement du récit médiatique mais aussi les biais idéologiques… ou les conflits d’intérêts potentiels.

Comment imaginer, par exemple, que le quotidien économique Les Échos enquête en toute impartialité sur le géant du luxe LVMH puisqu’il est contrôlé par Bernard Arnault qui est aussi son propriétaire ? Comment penser que les confrères et consœurs du Figaro peuvent enquêter paisiblement sur les tractations secrètes qui conduisent leur propriétaire, le groupe Dassault, à vendre des avions de guerre Rafale pour des dizaines de milliards à l’Indonésie, aux Émirats Arabes Unis ou à l’Égypte ?

Créer un délit de trafic d’influence ou de censure de presse

Comment faire ? Les réponses sont simples : mettre de la transparence à tous les étages (la composition de l’actionnariat, les comptes, les pactes d’actionnaires…) et dresser une muraille de Chine entre les enjeux économiques et éditoriaux grâce à de nouveaux droits pour les rédactions (droit de veto sur la nomination des directeurs de la rédaction, création d’un statut juridique pour pouvoir ester en justice, présence obligatoire dans les conseils d’administration…). La profession va désormais plus loin en réclamant la création d’un délit de trafic d’influence en matière d’information ou de censure afin d’être en mesure de combattre en justice toute velléité d’un propriétaire d’influer sur le contenu de ses journaux.

De telles mesures aideront peut-être à reconquérir un peu de la confiance perdue du public dans ses médias ; elles entérineraient que les entreprises de presse ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres car garantes d’un débat public de qualité. Et comme les patrons milliardaires ont juré devant la représentation nationale qu’ils n’intervenaient en rien dans la marche de leurs médias, on comprendrait mal qu’ils s’opposent à des avancées aussi saines pour notre démocratie. Alors qu’en feront les sénateurs ? Et le futur président de la République ?

Mediacrash Le visionnage du documentaire « Mediacrash, qui a tué le débat public ? », co-réalisé par Mediapart et Premières Lignes, suffit pour en douter. Ce film raconte par le menu détail les conséquences néfastes pour l’indépendance et la qualité de l’information de médias propriétés de patrons peu soucieux de la liberté éditoriale. Mediacités s’associe à la diffusion de ce film à l’occasion de plusieurs soirées-débats (le 16 février à Nantes au cinéma Le Concorde (20h30) ; le 23 février à Villeneuve d’Acsq au Méliès (20h30) et le 29 mars à Lyon au Lumière Bellecour (20h30).