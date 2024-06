Dès demain, sur Mediacités, analyses et conséquences du premier tour des élections législatives

Se concentrer sur le lendemain et ses conséquences… Ce soir, vous ne trouverez pas sur Mediacités les résultats du premier tour des élections législatives, ni de commentaires en direct de la soirée électorale. Pourquoi ? Parce qu’étant donné les ressources de notre petite équipe, nous avons fait le choix de concentrer nos forces sur l’après plutôt que sur la fugacité de l’instant.

Ce soir, plutôt que de rester derrière un ordinateur pour compiler des chiffres et des petites phrases que vous trouverez absolument partout sur les médias grand public, tous nos journalistes sont sur le terrain. Dans les quartiers de nos métropoles, auprès des états‐majors de campagne, dans les circonscriptions les plus disputées, là où se jouera dimanche prochain une partie de l’avenir du pays.

L’objectif : ne pas courir derrière une info à durée de vie limitée, mais prendre (un peu) de recul et le temps nécessaire à l’approfondissement pour vous apporter dès demain des analyses et des enquêtes les plus fouillées possibles ; une information détachée de l’instantanéité et qui éclaire les enjeux d’un second tour crucial.

A demain, donc, sur Mediacités pour suivre les conséquences de ce dimanche d’élection.

Dans l’intervalle, retrouvez l’intégralité de nos enquêtes et de nos analyses sur ces élections législatives sur notre page spéciale :