Ce qu’il faut en retenir

Le chiffre semble immuable : il y a environ 4 millions de personnes mal-logées en France. S’il est difficile d’en connaître le nombre précis pour les Hauts-de-France, tout laisse à penser que la région est plus exposée : 18 % de la population se situe sous le seuil de pauvreté (15,1 % en moyenne nationale) et 8 % des habitants son allocataires du RSA (5,8 % en moyenne nationale). Le taux de chômage y est supérieur, plus encore pour le chômage de longue durée (50,8 % des demandeurs d’emploi des Hauts-de-France sont en recherche depuis plus d’un an).

Dans ce contexte, quel a été l’impact du Covid et de la crise sanitaire ? « Le pire a été évité », dit en substance le rapport de la Fondation Abbé Pierre, grâce à l’adoption de mesures sociales massives. « Si nous n’avons pas observé de bascule dans la pauvreté, on constate qu’un tiers des 10 % les plus pauvres se sont encore appauvris », précise Isabelle Fourot, déléguée régionale de la Fondation. Il s’agit surtout des étudiants ou des populations des quartiers populaires.

L’évolution de la situation des sans-abris en 2021 est très difficile à mesurer. La faute à un défaut de statistiques disponibles – rien de tel pour invisibiliser un problème ! Les chiffres de l’Agence d’urbanisme de la métropole de Lille (Adulm) sont en cours d’actualisation. En 2020, on estimait à 2 000 le nombre de sans-abris dans la métropole, à 850 celui des personnes résidant dans un bidonville – dont 300 enfants scolarisés – et à 8 000 pour les personnes placées en hébergement d’urgence ou de réinsertion sociale. Même difficulté de comptage pour les appels au 115. On sait toutefois que sur 1 015 appels passés en mars 2021 à ce numéro d'urgence dans l’arrondissement de Lille, seuls 3,3 % ont abouti. On sait aussi que 38 % des personnes à la rue n’ont jamais appelé le 115…

Ce qui s’améliore

L’État a ouvert de nombreuses places d’hébergement d’urgence pour contrer les effets de la crise sanitaire. Entre fin 2019 et fin 2021, il y a eu 2 000 ouvertures dans les Hauts-de-France, selon les chiffres de la Dreal. Autre avancée : les personnes à la rue ou en foyer d'accueil ont eu un accès facilité aux logements sociaux. Mais comme, dans le même temps, cette population a augmenté, la file d’attente ne s’est donc pas résorbée.

L’année 2021 a aussi été marquée par un effort financier de l’État pour les aides à la réhabilitation via, notamment, le dispositif Ma Prime Rénov’. L’effet a été important sur les logements privés. Bémol : la prime a surtout été actionnée pour une catégorie de travaux particulière (le changement d’une chaudière, l’isolation de fenêtres, etc.) et non pour des rénovations thermiques globales. Pourtant, les besoins sont énormes : dans les Hauts-de-France, 448 000 ménages sont dits en « vulnérabilité énergétique » (soit 19 % des ménages).

Ce qui préoccupe

La reprise des expulsions : le retour à un calendrier classique pour la fin de la trêve hivernale (fin mars), après deux années d’allongement exceptionnel, fait craindre une explosion du nombre d’expulsions (essentiellement pour impayés). Et ce d’autant plus que le nombre de décisions de justice est en forte hausse (11 000 en 2019) tout comme le nombre d’interventions de la force publique accordé. Qui dit expulsion dit rupture de parcours préoccupante pour les populations. Sans logement, c’est en effet tout l’équilibre de vie qui disparaît.

Le manque de constructions neuves : voilà des années que la construction de logement est insuffisante et l’année 2021 n’a pas dérogé à la règle. Le manque de chantiers est particulièrement marqué pour les logements les plus sociaux (PLAI). La région va donc au devant d'une pénurie accrue de logements à prix abordables. À côté de cela, elle reste exposée à l’habitat indigne avec plus de 150 000 logements privés classés dans cette catégorie. Les principales villes concernées sont Roubaix – qui compte près d’un tiers de logements insalubres –, mais aussi Lille, Calais ou Saint-Quentin.

Les évacuations « sèches » des bidonvilles : l’année 2021 a été marquée par l’arrêt des opérations de résorption. « C’est un retournement incompréhensible de position de la préfecture », déplore Isabelle Fourot. L’exemple des Pyramides, un bidonville situé le long de la Deûle (sur un terrain de la ville de Lille qui n’exige pas l’expulsion), est désolant. Alors que tout était prêt pour le relogement de 130 personnes, c’est toujours le statu quo. À l’inverse, le nouveau préfet de Région, Georges-François Leclerc, suit une ligne dure d’évacuations « sèches » de petits bidonvilles… qui se reforment le plus souvent quelques centaines de mètres plus loin.

L’explosion des factures d’énergie : dans le parc social des Hauts-de-France, 26 % des logements sociaux sont classés énergivores (contre 20 % en moyenne nationale) et 50 % des dossiers régionaux de surendettement comprennent des impayés de factures d’énergie (soit 5 points de plus qu’en moyenne nationale). La guerre en Ukraine et la hausse des prix de l’énergie qui en découle ne pourront qu’intensifier un problème déjà sensible.