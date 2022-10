AAIR, quésaco ?

« L’affaire AAIR », du nom de l’Association ambitions et initiatives pour la réussite, une structure - désormais fermée - qui proposait un enseignement religieux sous couvert de cours d’arabe et qui a bénéficié de 80 000 euros d’aides publiques en 2020, a été révélée par le juriste roubaisien - et ancien candidat à la députation dans la 8e circonscription du Nord - Amine Elbahi en mars 2021. Dans un livre intitulé Je ne me tairai pas, publié jeudi 6 octobre aux éditions Robert Laffont, il revient, entre autres, sur les coulisses de sa découverte.

Tout commence lors de la campagne municipale de 2020, alors que cet ancien soutien de Guillaume Delbar a pris ses distances avec le maire depuis cinq ans. Il observe « des scènes dérangeantes », note-t-il. « La mandature sortante avait été marquée par l’éclosion sans précédent d’associations de quartier en tout genre, principalement des épiceries solidaires, avec le soutien appuyé de la municipalité, ce qui n’avait pas manqué de faire tiquer certains observateurs dont j’étais. Quelques semaines avant le scrutin, les cafés de la ville ont accueilli des rendez-vous à la chaîne entre des politiques et plusieurs responsables associatifs. S’y négociait au grand jour et sans aucun complexe la promesse de subventions contre l’assurance d’un soutien électoral », écrit Amine Elbahi dans son livre.