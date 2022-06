L’un, très bavard, sirote son café crème en lançant de temps à autre des blagues auxquelles il rit bruyamment. L’autre, l’air faussement détaché, contrôle la portée de chacun de ses mots. Au premier abord, Amine Elbahi, 26 ans, Roubaisien d’origine mis en lumière par l’émission Zone Interdite diffusée en janvier dernier et David Guiraud, 29 ans, le « punchlineur » de la France insoumise bien connu pour ses piques dégainées sur les plateaux télé, n’ont aucun point commun. Et pourtant…

Tous deux attendent avec impatience le 12 juin prochain, date du premier tour des élections législatives. Et pour cause : ils convoitent le même titre de député de la 8e circonscription du Nord (Roubaix centre, Est et Nord et Wattrelos). L’un, Amine Elbahi, pour les Républicains (LR) ; l’autre, David Guiraud, sous l’étiquette de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes).