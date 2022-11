La Métropole européenne de Lille, un territoire à la traîne

«La MEL [Métropole européenne de Lille] n’est pas aussi dynamique qu’on pourrait le penser. » Pour l’économiste Jessie Lerousseau, qui a étudié pendant cinq ans le développement des différents territoires des Hauts-de-France, le constat est sans appel. Dans sa thèse, il dessine une géographie économique des Hauts-de-France qui a de quoi surprendre.

À rebours des travaux de sciences économiques qui présentent systématiquement les grands pôles urbains comme les lieux les plus attractifs et développés, Jessie Lerousseau estime que, dans les Hauts-de-France, ce sont les territoires périurbains autour de Lille et au nord de Paris qui enregistrent le plus fort dynamisme et offrent la meilleure qualité de vie.