Inondations dans le Nord et le Pas‐de‐Calais : l’entretien des canaux n’y est pour rien

« Le manque d’entretien des réseaux hydrauliques permettant l’évacuation des eaux vers la mer n’a pas été la cause des inondations dans le Nord et le Pas‐de‐Calais. » Les conclusions des trois inspecteurs missionnés par les ministres de l’Agriculture et de la Transition écologique à la suite des crues record dans la région en novembre et janvier dernier ont le mérite de la clarté.

Celles‐ci démentent totalement les explications de la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ainsi que celles de nombreux élus locaux dont le président de la Région Xavier Bertrand. Plusieurs mois durant, ils avaient propagé l’idée qu’un déficit de nettoyage des cours d’eau et canaux avait aggravé les inondations.

« Les critiques qui ont été portées sur d’éventuels défauts dans l’entretien des cours d’eau et leur mise en avant dans la survenue des inondations qui ont touché le Nord et le Pas‐de‐Calais doivent être relativisées car ce sont avant tout le volume des précipitations et leur intensité qui ont été responsables des crues », écrivent dans leur rapport les agents …