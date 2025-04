Protection de l’enfance : ce rapport parlementaire qui accable le département du Nord

Il était très attendu. La commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de la protection de l’enfance a rendu un rapport très complet et alarmant sur les conditions dans lesquelles les enfants de l’aide sociale à l’enfance (ASE) sont pris en charge en France. Il appelle à « enclencher de véritables réformes de fond, urgentes et primordiales pour que plus aucun enfant ne soit laissé sans soutien, sans protection et sans avenir ».

Le Président du département du Nord Christian Poiret avait été auditionné par cette commission en février. Les parlementaires avaient également fait un déplacement dans le Nord en juin 2024. C’est le département qui compte le plus grand nombre d’enfants placés en France. Il est donc particulièrement concerné par les 92 recommandations formulées par la rapporteure Isabelle Santiago, députée socialiste. Elles complètent et s’ajoutent aux 69 recommandations publiées en janvier par la Défenseure des droits, dans sa décision visant directement le département.

Point par point, le rapport de 523 pages revient sur « un système qui craque de toutes parts ». Voici ce qu’on peut en retenir concernant le département du Nord.

1/ Un désengagement de l’État qui met en difficulté les départements

L’État est le « premier parent défaillant de la France ». Bien qu’il existe « autant de différences de traitements possibles pour les enfants qu’il existe de départements », comme le rappelle la commission d’enquête, en faisant un détour historique, l’État a bien son rôle à jouer « pour rétablir l’égalité, soutenir les départements dans …