Impôts locaux : les chiffres trompeurs du candidat Moudenc

C’est un argument fort de la campagne de Jean Luc Moudenc. « Depuis 2016, il n’y a eu aucune hausse du taux de la taxe foncière ou de la Cotisation foncière des entreprises (CFE) à Toulouse. Une exception en France, alors que d’autres grandes villes ont fortement augmenté leurs impôts », affirme, sur son site de campagne, celui qui dirige la métropole toulousaine depuis 2014 . Et de citer des augmentations importantes dans de grandes villes dirigées par la gauche : « +52 % à Paris, +25 % à Grenoble, + 14 % à Marseille, + 9% à Lyon, + 4,5 % à Bordeaux ».

L’affirmation du candidat sortant est pourtant fausse à plus d’un titre. D’après les informations recueillies sur la base gouvernementale de données concernant les collectivités locales, la commune et la métropole de Toulouse ont augmenté leurs taux de taxe foncière sur le foncier bâti (TFB) en 2021. À l’échelle de la ville, le taux de TFB est passé de 20,29 % à 35,35 %, soit 74,27 % d’augmentation. Au niveau de la métropole, ce taux est passé de 5,96 % à 13,20 %, soit 121,48 % d’augmentation.

La réforme des recettes de la commune et de la métropole serait à l’origine de cette évolution. Pour la commune, cette augmentation du taux de TFB répond à la perte de recettes provenant de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences …