Beaucoup de maires sortants de Toulouse métropole, réélus dès le premier tour

Ils sont nombreux à avoir bénéficié de la fameuse prime au sortant. Dans la deuxième commune la plus peuplée de Haute‐Garonne, Colomiers, Karine Traval‐Michelet l’a emporté au premier tour à 51,4 % avec sa liste d’union de la gauche, face au candidat divers centre Thomas Lamy (27,40%). Loin derrière, les candidats divers centre et divers gauche, font des scores de 9,8 % et 9,1 %. La socialiste repart donc pour un troisième mandat avec plus de facilité qu’en 2020, où elle avait dû affronter deux candidats, un de gauche et un centriste, dans une triangulaire.

À Blagnac également, Joseph Carles (divers centre) a su convaincre plus largement les électrices et électeurs, en l’emportant dès le premier tour avec 55,4 % des voix contre sa rivale divers gauche Chantal Canut. Celle‐ci a néanmoins progressé en triplant presque son score par rapport aux municipales de 2020. La gauche ne partait pas unie, puisqu’un deuxième candidat, Antoine Toulza se présentait aussi.

Ce sera aussi un troisième mandat pour Joseph Carles, maire depuis 2017 (en remplacement de Bernard Keller). Mais les étiquettes politiques ont changé, puisque le maire sortant se présentait en 2020 comme divers gauche, tandis que Chantal Canut se définissait comme divers droite, à côté de deux autres listes, l’une écologiste et l’autre divers centre.

Les résultats du premier tour en Haute‐Garonne

Autre édile indéboulonnable dans ce scrutin : Dominique Faure (divers centre). L’ancienne ministre des collectivités territoriales est réélue haut la main pour un troisième …