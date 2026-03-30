Toulouse Métropole bascule davantage à droite

Seules quatre communes de la métropole ont eu besoin d'un deuxième tour de scrutin. Les maires sortants de gauche ont été battus à Launaguet et Cugnaux. Même s'ils ont été réélus à Beauzelle, Aucamville ou Tournefeuille, on observe un basculement général à droite.

2026_MARS_Composition de l'assemblée de Toulouse Métropole
Composition de l'assemblée de Toulouse Métropole. Crédit Mediacités

Dans 33 des 37 communes de Toulouse Métropole, il aura suffi d’un seul tour pour élire le ou la maire des sept prochaines années. Et dans 14 d’entre elles, le suspens était nul, puisqu’une seule liste s’est présentée à Mondouzil, Pin‐Balma, Mons, Saint‐Jean, Quint‐Fonsegrives, Brax, Beaupuy, Villeneuve‐Tolosane, Flourens, Seilh, Gagnac‐sur‐Garonne, Lespinasse, Aucamville et Fonbeauzard. Résultat, très peu d’électeurs se sont déplacés dans certaines communes, comme à Aucamville où le taux de participation a atteint à peine 37,8 %.

À Balma, Saint‐Jory et Bruguières, les maires sortants ont remporté le scrutin haut la main, avec un record pour le maire divers centre Vincent Terrail‐Novès à Balma, qui entame son troisième mandat après avoir convaincu près de 80 % des votants (soit 15 % de plus qu’en 2020).
Alternance à Launaguet et Cugnaux
Les habitants de Launaguet, Cugnaux et Tournefeuille, ont dû attendre une semaine de plus pour connaître le nom de leur maire.

À Launaguet et Cugnaux, les électeurs ont choisi l’alternance, puisque les listes de gauche ont été battues. Dans la septième ville de Haute‐Garonne (Cugnaux), le maire sortant Albert Sanchez a été désavoué à l’issue d’une quadrangulaire. Au premier tour, il n’avait totalisé que 18,72 % des suffrages, soit presque 25 points de moins que son adversaire Horizons Aurélien Andreu‐Seigne (42,41 %), et à peine …

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Armelle Parion

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