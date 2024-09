Ce robuste quadragénaire, aux cheveux sombres plaqués en arrière, les Lillois ne le connaissent pas forcément. Mais tous ont un jour ou l’autre mangé dans l’un de ses restaurants. Arnaud Meunier est le patron de La Chicorée, place Rihour, la plus célèbre brasserie de la ville. La plus grosse, aussi : 250 000 couverts à l’année pour près de 650 000 euros de bénéfices en 2022. Au sein de cette institution créée en 1903, ouverte tous les jours de la semaine, welshs et soupes gratinées à l’oignon – la spécialité de la maison – sont servis jusque tard dans la nuit.

Aux Moules de Lille – anciennement Le Flore – juste à côté ? C’est à lui également. Tout comme Le Lys, qui occupe un angle de la Grand’Place, ainsi que La Place, situé juste en face, au pied de la Vieille Bourse. De même que la célèbre pizzeria Armand, à Rihour toujours. « J’ai repris ou créé cinq établissements en deux ans [entre 2018 et 2019] », lâche Arnaud Meunier, bras solidement croisés sur la poitrine, au‐dessus d’une table à la nappe immaculée du premier étage de son vaisseau amiral, La Chicorée.

Des friteries à l’aube d’un grand bond en avant

En 2018, il lance la chaîne Friterie Meunier qui compte trois enseignes au centre‐ville de Lille (sur la Grand’Place, place de Béthune et près de la gare Lille Flandres), plus deux, tout aussi centralement implantées, à Valenciennes et Arras, plus de 300 tonnes de frites vendues à l’année.

Et à en croire l’entrepreneur aux 232 salariés, cette fringale commerciale n’est pas près de se calmer : « Pour les friteries Meunier, on a signé un contrat de franchise avec le groupe Holder [à la tête du réseau de boulangeries Paul]. L’objectif, c’est d’en avoir cent dans dix ans, en France et à l’étranger », affirme Arnaud Meunier – vous l’aurez lu ici en premier.

Près de 13 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel

De ses cinq friteries, seule celle de la place de Béthune, ouverte depuis décembre 2018, publie ses comptes, comme l’exige pourtant la loi. En mars 2023, l’enseigne déclarait un déficit d’un peu plus de 100 000 euros pour l’année écoulée, et de près de 150 000 pour l’exercice précédent. « C’est un endroit un peu particulier où il y a énormément de changement d’enseignes, explique Fabrice Flageollet, directeur en charge du développement des friteries Meunier depuis 2023. Ce n’est pas notre meilleur emplacement mais on résiste mieux que les autres. »

Des cinq enseignes de la chaîne, c’est sans surprise la friterie de la Grand’Place, sous la voûte de la brasserie Alcide, qui fonctionne le mieux avec la bagatelle de 126 000 commandes à l’ann …