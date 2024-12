Jérôme Moroge, maire d’Oullins-Pierre-Bénite : itinéraire d’un lieutenant gâté de Laurent Wauquiez

Noces de coton. En janvier 2025, la commune nouvelle d’Oullins-Pierre-Bénite bouclera sa première année d’existence. Un « mariage arrangé » mené à la hussarde, inédit dans la métropole de Lyon, qui a soulevé moult commentaires et interrogations [relire notre analyse de l’époque]. Près d’un an plus tard, les ex‐Oullinois et ex‐Pierre‐Bénitains ont‐ils tiré profit de cette fusion sur laquelle on ne leur a pas vraiment demandé leur avis (on y reviendra) ? S’il apparaît prématuré de répondre de manière tranchée, l’union des deux villes du sud‐ouest lyonnais – ou plutôt leur « ré‐union » puisqu’elles ne formaient qu’une seule collectivité avant 1869 – a fait assurément un bénéficiaire : Jérôme Moroge.

Maire jusqu’alors de Pierre‐Bénite et de ses 10 500 habitants, voici l’élu Les Républicains (LR) premier magistrat d’une collectivité de 37 600 administrés, soit la huitième commune la plus peuplée du Grand Lyon, devant Meyzieu ou Rillieux‐la‐Pape. De quoi acquérir un nouveau statut sur la scène politique de l’agglomération pour ce proche de Laurent Wauquiez. Et faire valoir