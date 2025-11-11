La scène se déroule le 2 octobre dernier, au grand stade de Décines. Ce soir‐là, l’Olympique lyonnais affronte Salzbourg en phase de poules de la ligue Europa. Dans les tribunes, la députée insoumise du Rhône Anaïs Belouassa‐Cherifi prend place non loin de Jean‐Michel Aulas. « C’était la première fois que je le rencontrais, raconte la parlementaire. Il m’a alors demandé si j’étais là pour le foot ou “pour faire semblant”. » Sans se démonter, poursuit la trentenaire, elle rétorque à son interlocuteur qu’elle a pris sa première licence sportive dans un club de football et qu’elle a dû arrêter de pratiquer la discipline faute d’équipe féminine dans la Meuse, où elle a grandi. « Il était un peu gêné », conclut‐elle, bravache.

Dans l’entourage de l’ancien patron de l’OL, désormais favori de l’élection municipale lyonnaise de mars 2026, on confirme la rencontre mais avec un autre souvenir : « Anaïs Belouassa‐Cherifi a