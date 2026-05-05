Les 210 promesses de Grégory Doucet et 74 de Véronique Sarselli au crible du Radar de Mediacités

Tiendront-ils leurs engagements ? A l’aube du mandat municipal et métropolitain, Mediacités relance « Radar », son outil de vérification des promesses électorales. La liste de celles formulées par le maire de Lyon et la présidente du Grand Lyon sont déjà riches d’enseignements.

La présidente LR de la métropole de Lyon, Véronique Sarselli, et le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Montage : NB/Mediacités.

Très précisément 210 pour l’un et 74 pour l’autre. Alors que les panneaux électoraux ont été démontés depuis quelques semaines et que les nouveaux exécutifs prennent encore leurs marques, Mediacités a recensé les promesses formulées, au cours de la campagne des élections municipale et métropolitaine, par les deux vainqueurs des scrutins lyonnais : l’écologiste Grégory Doucet, reconduit à la tête de l’hôtel de ville de Lyon, et Véronique Sarselli (LR), élue à la présidence de la métropole de Lyon.

Ces 284 engagements ont été consignés dans Radar, l’outil de suivi des promesses électorales développé par Mediacités.

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Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

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Par Nicolas Barriquand

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