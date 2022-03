Bien peu connaissent son nom. Pourtant, la voilà devenue l’une des femmes les plus puissantes du Grand Ouest. Carine Bernault, 49 ans, préside depuis le 1janvier dernier l’armada Nantes Université. Une flotte de six établissements, dont les facs, le CHU, l’école d’archi (Ensan), les Beaux-Arts (Esbanm) ou encore Centrale Nantes. 43 000 étudiants, 5 000 salariés, 42 laboratoires de recherche et 424 millions d’euros de budgets annuels cumulés…

Sur le papier, voici donc cette juriste, spécialiste de la propriété intellectuelle, à la tête de la cinquième université française. Dans les classements internationaux, on la trouve plutôt à la 20e place nationale. Mais les choses pourraient rapidement évoluer. Car l’ambiance est fébrile, ces derniers jours, dans les couloirs du bâtiment de la présidence , avec vue sur Loire et le CHU. Le 18 février 2022, un jury international examinait la nouvelle candidature de l’établissement expérimental au label I-Site . Un examen de « repêchage » pour l’université nantaise, après que l’Etat ait suspendu le processus en décembre 2019, suite à un vote défavorable de Centrale Nantes (lire nos précédentes enquêtes).

Depuis quinze jours, comme un étudiant après ses partiels, la direction de l’université attend donc les résultats, dans un mélange de confiance et d’anxiété. L’enjeu est double. Financier d’abord, puisqu’avec le label vient un financement additionnel de l'État de 10 à 12 millions d’euros par an, minimum. Politique ensuite, puisque cette reconnaissance nationale constituerait un premier véritable succès pour celle qui a succédé à Olivier Laboux à la tête du campus nantais, il y a 18 mois.

Le 25 février dernier, recevant Mediacités dans son bureau présidentiel, décoré d’affiches de cinéma revisitées, Carine Bernault se montrait plutôt sereine. « On revient de loin, car on était très mal partis sur l’I-Site », confiait-elle alors. Sans cacher une certaine tension. Il faut dire qu’un succès marquerait de son empreinte l’histoire de l’université nantaise. Et qu’un échec viendrait ternir et compliquer un début de mandat jusqu’ici plutôt réussi, de l’avis de la plupart des observateurs. « On est pour ou contre Nantes Université, mais factuellement elle l’a sorti du bourbier dans lequel son prédécesseur, avec d’autres, l’avait enlisé », note ainsi Manuel Canévet, consultant nantais spécialiste de l’enseignement supérieur.

« J’y vais ou j’y vais pas »

Petit retour en arrière. Il y a deux ans, confronté aux atermoiements de Centrale Nantes le projet Nantes Université a effectivement du plomb dans l’aile. La labellisation I-Site semble s’envoler et avec elle les crédits qui y sont attachés comme la création du nouveau géant de l’enseignement supérieur nantais. Résultat, Olivier Laboux se trouve brutalement poussé vers la sortie au terme de ses deux mandats. Carine Bernault, sa première vice-présidente, fait figure d’héritière légitime. Elle hésite.

« Gros, gros doute… Je suis parti m’isoler quelques jours chez mes parents dans le Limousin et j’ai écrit les "j’y vais" ou "j’y vais pas", se souvient celle qui se voyait plutôt finir doyenne de la fac de droit. Le "j’y vais" l’a emporté, même si je savais qu’il ne s’agirait pas cette fois-ci d’une parenthèse d’un ou deux ans. » Car c’est ainsi que tout a commencé : par un coup de fil de Laboux, un soir de 2016, qui lui propose de candidater comme administratrice de l’Université. « Une expérience, par curiosité », se dit-elle alors. Mais la néophyte a mis le doigt dans l’engrenage. Un an plus tard, la voilà nommée vice-présidente, chargée de la réforme de l'université puis, en 2019, première vice-présidente.

S'ensuivent alors « deux ans d’enfer, sans lever le pied », souffle un proche. L’université nantaise subit alors une série de crises profondes. Celle du Covid, bien sûr, mais surtout une autre, plus structurelle, liée à son avenir. Une illustration : en février 2020, lors des élections du CA de l’Université de Nantes, une liste intersyndicale fait jeu égal avec celle de la majorité sortante : 9 élus chacune sur les 20 du personnel et des enseignants. En novembre dernier, lors d’un nouveau scrutin, l’intersyndicale n’obtient plus que 6 représentants sur 17 . La liste Bernault en obtient 10.

Marque d’une évolution, Guy Louarn, ex-candidat de l’intersyndicale à la présidence, en 2020, salue aujourd’hui son ancienne adversaire. « Une personne que j’apprécie », confie-t-il à Mediacités. « Elle est assez étonnante. On n’a jamais perçu chez elle l’autorité et l’ambition des gens qui ont un projet politique. Mais on a l’impression que les choses sont bien faites et en douceur. Il y a une force de conviction qui s’impose », analyse de son côté le professeur Jean-Pierre Clavier, son collègue pendant 15 ans dans le bâtiment de droit.

Moins proche du PS que son prédécesseur



Ce bâtiment, l’étudiante Carine Bernault y met pour la première fois les pieds il y a 30 ans, en 1992, noyée dans la masse des premières années de DEUG (on ne dit pas encore licence). Elle sort du privé catholique sélectif, collège Saint-Pierre puis Externat des enfants nantais. « Comme j’habitais dans l’Est, je faisais allemand première langue, il n’y avait pas beaucoup le choix », sous-titre cette Alsacienne de naissance qui a grandi dans la banlieue de Nancy, en Lorraine. Un enfant unique d’une mère au foyer et d’un père ingénieur chez Alcatel, muté à Nantes, puis ailleurs : « Moi je suis restée. Je voulais faire du droit d’auteur et je me suis tout de suite plu à la fac. Quelle liberté ! »

La carrière universitaire de « ce bourreau de travail », selon plusieurs collègues, se déroule sans accroc : major de promotion, doctorante, elle achève en 2000 une thèse sur « La propriété littéraire et artistique appliquée à l'audiovisuel », devenue depuis un ouvrage de référence dans le domaine. « Elle avait un potentiel considérable. Elle réussissait très bien auprès des étudiants et des collègues. C’est un peu le drame qu’elle soit perdue pour la recherche et l’enseignement ! », regrette son tuteur André Lucas, 75 ans.

Ce professeur de droit émérite dit aussi son inquiétude : « Le fait d’être une femme et d’être jeune a facilité les choses dans son ascension. Mais la politique, c’est un milieu très dur. Il y a des coups à prendre et elle reste assez sensible. » À l’échelle nationale, on recense seulement 13 femmes à la tête de l’une des 68 universités françaises. A peine 20 %...

Que son vieux prof' se rassure : en matière politique, Carine Bernault fait preuve de prudence. Difficile, d'ailleurs, de la situer sur l’échiquier. Alors que son prédécesseur Olivier Laboux cultivait sa proximité avec le PS local, jusqu’à soutenir sa liste aux régionales de 2020, elle reste plutôt en retrait. « On n’a jamais parlé politique, elle n’est pas très politisée. Je dirai qu’elle a plutôt des opinions centristes », tente André Lucas. « C’est quelqu’un d’humain, de bienveillant, de modéré. Il ne faut pas qu'elle prenne le melon, c'est tout. Mais il n'y a pas de risque ! », assure la maîtresse de conférences Audrey Lebois, une amie de 25 ans.

« Elle a fait ce que Laboux avait dit qu’il ferait »

La présidente de l’université, qui bénéficie jusqu’ici du soutien unanime des élus locaux, de Johanna Rolland (PS) à Christelle Morançais (LR), évacue la question par un « je vote et j’ai toujours voté. J’ai des convictions, mais c’est personnel ». Elle préfère mettre en avant les valeurs « de gouvernement ouvert, de transparence et la participation » de son programme « Nantes Université demain ». Une vaste mission sur la démocratie universitaire a été confiée au politiste Arnaud Leclerc, dès juillet 2020.

Quelques mois plus tard, les nouveaux statuts de Nantes Université étaient soumis aux amendements des personnels et étudiants : une vingtaine sont intégrés à la version finale sur les 106 déposés. « Elle est agréable, elle nous laisse parler, mais je ne suis pas sûr qu’il y ait toujours un vrai fond d’écoute et de concertation », pointe néanmoins Pascale Gillon, première élue sur la liste intersyndicale FSU-CFDT-FO.

À l’extérieur, le changement de style saute néanmoins aux yeux. Pour sa première face à la presse en juillet 2020, Carine Bernault abandonne la mise en scène professorale de son prédécesseur pour répondre simplement un maximum aux questions des journalistes. Le 10 janvier dernier, lors du lancement officiel de Nantes Université, l'aréopage d’une douzaine de directeurs d’établissement et d’élus (dont Christelle Morançais ou Yann Trichart, président de la CCI) se voit même imposer un temps de parole restreint. Deux minutes maximum. Carine Bernault y veille, chronomètre en main.

« Je trouve que Carine Bernault a beaucoup plus d’échanges et de présence auprès des étudiants qu’Olivier Laboux, note de son côté François Mignot, le président de l’InterAsso Nantes, qui occupe quatre des cinq sièges réservés aux étudiants (Lire l'encadré ci-dessous) au sein du conseil d’administration de Nantes Université. Il y a des contacts directs, des vidéos, des newsletters. On sent une vraie écoute de la nouvelle équipe via ses quelques nouvelles têtes ».

Une évolution sur la forme mais qui sur le fond ne convainc pas tout le monde. « Sur l’open access, elle réalise un sans-faute jusqu’ici. C’est la première université de France qui oblige ses chercheurs à déposer leurs travaux en archives ouvertes », note Olivier Ertzscheid, maître de conférences en sciences de l'information. Avant d’ajouter : « Avec Nantes Université, les enjeux de visibilité dans les classements internationaux pour avoir une médaille en chocolat, écrasent tout le reste. Cela ne change pas la réalité des gens, qui sont en bas de l’échelle ». « Finalement, elle a fait ce que Laboux avait dit qu’il ferait. J’ai du mal à voir une différence… », ajoute la maître de conférences Mary David, administratrice Snesup-FSU.

Au cabinet, la continuité plus que le changement



Il faut dire qu’en coulisses, son cabinet porte encore le sceau des années Laboux. Le directeur de cabinet Serge Defois, en poste depuis 14 ans, est bien sur le départ. Mais pour prendre la… vice-présidence stratégie et développement de l’Université. Venu du privé il y a 11 ans, le Rennais Marc Péron dirige toujours la communication, tandis que l’influent ex-directeur de cabinet adjoint d’Olivier Laboux, Jérôme Gastineau - onze ans de maison lui aussi - exerce désormais comme directeur général des services adjoint. Seul vrai changement, le recrutement il y a un an d’une nouvelle cheffe de cabinet, Alexandra Alléon. Cette chanteuse de variété à ses heures perdues – ça n’est pas banal – fut pendant dix ans la plume de l’ex-maire PS de Strasbourg, Roland Ries.

« Carine Bernault a repris le staff politique disponible, car elle n’avait pas d’autre entourage», observe un bon connaisseur du campus ; « quand les collaborateurs, même compétents, restent aussi longtemps, ils prennent l’ascendant sur les élus », note un autre ; « ça ronronne », lance un troisième. La présidente de Nantes Université balaye les remarques : « je n’ai pas changé de cabinet parce que ce sont des gens de qualité qui ont la même boussole que moi. Sans ça, je n’y serais pas allée. Mais l’administration reste au service du projet politique ». Sur son équipe élargie de 22 vice-présidents ou vice-présidentes, la moitié siégeaient lors du mandat précédent - « et les femmes n’ont aucun poste régalien », critique la syndicaliste Mary David.

« Sa façon de travailler c’est aussi de s’entourer d’une équipe énorme. On avait seulement une quinzaine de vice-présidents auparavant. On a mis de la lourdeur avec l’organisation en pôles de Nantes Université, alors qu’il fallait de la légèreté. On continue dans la démesure administrative qui fait souffrir les personnels », regrette pour sa part Pascale Gillon, administratrice Sgen-CFDT. « On va pouvoir en prouver l’efficacité par l’exemple », répond Carine Bernault.

Bras de fer en vue avec le ministère

« Elle s’est concentrée uniquement sur l’échelon local pour l’heure alors que d’autres présidents ont un rayonnement régional, voire national, en s’exprimant sur tel ou tel sujet qui concerne l’enseignement supérieur » relève de son côté Manuel Canévet, du cabinet de consultants Canévet et Associés. Olivier Laboux, le prédécesseur de Carine Bernault, avait ainsi pris la vice-présidence de la Conférence des présidents d’université (CPU, rebaptisé France Universités), en 2018. Et se montrait plutôt conciliant avec les réformes de Frédérique Vidal. « Il aimait bien aller à Paris pour qu’on lui gratouille la tête », égratigne un syndicaliste de l’université. « Je n’ai pas son réseau, mais je n’ai pas zéro réseau. J’échange avec les autres universités I-Site ou celles de la région. Ma limite, et j’y tiens, c’est ma liberté de parole », prévient Carine Bernault.

La Nantaise a été reçue fin août pendant une heure par la ministre de l’Enseignement supérieur, rue Descartes, à Paris. Une troisième rencontre, après une visite ministérielle sur le campus nantais en octobre 2020 et une réunion restreinte sur la situation financière de l’Université de Nantes, en 2021. Un problème endémique et le véritable défi que Carine Bernault aura à surmonter durant ses cinq ans de mandat. « La dotation de l’État est trop faible pour accueillir dignement les étudiants et mettre suffisamment d’enseignants en face, souligne l’élue syndicale Pascale Gillon. Financièrement, ça ne tient pas. »

L’occasion avec Carine Bernault, présidente @UnivNantes de souligner l’importance de l’ESR dans la vitalité de notre territoire et de valoriser les projets et les innovateurs qui contribuent à faire de Nantes, une métropole innovante et ouverte au monde. pic.twitter.com/O1RCYvwLld — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) October 22, 2020

Le budget prévisionnel propre 2022 s’élève à 365 millions d’euros, dont 259,6 millions de dotations de fonctionnement de l’État. Soit 71,2 % du total, contre 74,9 % en 2021, même si un bonus de 18 millions d’euros d'investissements a été arraché dans le cadre du plan de relance. À titre de comparaison l’Université d’Angers voisine navigue aux alentours de 80 %. « Je vous le confirme, nous sommes sous-dotés et la création de Nantes Université est aussi l’occasion d’entamer un bras de fer financier avec le ministère » assume Carine Bernault. Sur le campus, une source pose l’équation : « C’était la personne idoine pour assurer la transition et faire naître Nantes Université. Maintenant, est-ce qu' une excellente travailleuse de l’ombre peut se transformer en vraie politique et s’en sortir avec cette contrainte de tutelle ? » La question est posée.