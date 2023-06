Privée du marché de fourniture des livres de Nantes Université, l’établissement de la place du Bon Pasteur lance une cagnotte en ligne.

La mauvaise nouvelle était prévisible. En janvier dernier, Mediacités révélait comment l’université de Nantes avait préféré confier le marché de la fourniture de ses livres (bibliothèques universitaires, laboratoires, etc.) au lyonnais Decitre, plutôt qu’à ses fournisseurs historiques : les librairies nantaises Durance et Vent d’Ouest. La perte de ce marché colossal (1,7 million d’euros par an, en moyenne, sur une durée de trois ans) « met en péril » l’activité des deux institutions nantaises, déplorait alors leurs responsables dans nos colonnes.

https://www.mediacites.fr/breve/nantes/2023/01/19/les-regrets-sans-effets-de-nantes-universite-pour-les-librairies-locales/

Cap difficile à passer

Et de fait : à peine six mois plus tard, la librairie Vent d’Ouest se trouve en difficulté et estime sa perte de chiffre d’affaires à 15%. « Ce marché avec l’université nous permettait d’avoir régulièrement de la trésorerie, explique Romain Delasalle dans Presse‐Océan. Aujourd’hui, il y a des fournisseurs que nous n’avons pas encore réglés dans les temps ».

Pour pallier ces difficultés, l’établissement de la place du Bon Pasteur a suivi le conseil de certains de ses habitués et lancé une cagnotte en ligne jusqu’au 24 juin. De quoi l’aider à passer ce cap …