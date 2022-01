Anticor persiste et signe. Après avoir interpellé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en juillet 2020 à propos du cumul d’activités de Jean-Luc Moudenc, l’association anticorruption vient de déposer un signalement auprès du procureur de la République de Toulouse, Samuel Vuelta Simon. Par cette lettre, datée du 9 décembre, Anticor souhaite porter à la connaissance du magistrat que le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole cumule ces mandats avec un poste de haut fonctionnaire à Bercy. Une activité pour laquelle il est rémunéré actuellement 6 700 euros net par mois, en plus de ses indemnités d'élu

https://www.mediacites.fr/decryptage/toulouse/2021/09/06/maire-president-de-toulouse-metropole-et-haut-fonctionnaire-comment-jean-luc-moudenc-double-son-salaire/

L'association s’interroge « sur la légalité d’un tel cumul et sur l’effectivité de cet emploi de haut fonctionnaire avec celui de premier magistrat d’une commune de plus de 440 200 habitants ». L'étude de l'emploi du temps de l'élu toulousain n'a pas - loin de là - dissipé les doutes de l'association anticorruption. « L’agenda démontre par exemple une activité très intense la semaine du 20 au 26 novembre 2017 où des journées entières sont consacrées à des missions de représentation laissant peu de place à l’exercice parallèle d’une activité à Bercy, détaille Anticor dans son signalement. Cette intensité se vérifie sur d’autres périodes et ne concerne finalement que les missions de représentation, parallèles aux autres types de missions que se doit d’assurer un maire ou un président de Métropole. »

« la question qui se pose est celle de la réalité des missions et de l’effectivité du service public rendu par le fonctionnaire Jean-Luc Moudenc. »

« Quand on a un emploi du temps de maire d’une grande ville comme Toulouse et qu’on préside le conseil métropolitain, il semble difficile de cumuler avec une activité de haut fonctionnaire, remarque Farah Zaoui, directrice juridique d’Anticor. La loi anticipe ces difficultés en calculant les indemnités des élus en fonction du nombre d'habitants de la commune dont ils assurent la surveillance et l'administration. Ces indemnités ont notamment été mises en place pour leur permettre de se consacrer, presque exclusivement, à cette activité bénévole au détriment de leur activité professionnelle. »

Le maire de Toulouse devrait-il se consacrer à plein temps à ses mandats électifs ? C'est l'avis de Christine Roussel, référente d’Anticor en Haute-Garonne (et conseillère municipale d'opposition à Labarthe-sur-Lèze). « Les grands élus doivent être exemplaires et devraient s’occuper à 100 % de leurs mandats, estime-t-elle. Jean-Luc Moudenc pourrait se mettre en disponibilité de cette activité professionnelle le temps de son mandat (NDLR : ce qu'il a déjà fait lorsqu'il était député). »

Pour Farah Zaoui, « la question qui se pose est celle de la réalité des missions et de l’effectivité du service public rendu par le fonctionnaire Jean-Luc Moudenc. Nous n’avons pas de preuves matérielles de son travail. Il n’a pas participé à la rédaction des rapports qu’il a cités en réponse à vos questions ». En 2020, interrogé sur le sujet, Jean-Luc Moudenc nous avait en effet cité deux rapports auxquels il était censé avoir participé en tant que contrôleur général économique et financier. Cependant, c’est seulement en tant qu’élu interrogé parmi d’autres et non comme co-auteur que son nom figurait dans ces travaux.

https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse/2020/02/03/cumul-demploi-mais-que-fait-vraiment-jean-luc-moudenc-a-bercy/

Sollicité par Mediacités pour recueillir son avis suite au signalement d'Anticor, Jean-Luc Moudenc s'offusque par SMS contre « l'idée fixe » d'une « association politisée proche de (ses) opposants d’extrême-gauche » qui « estime – de quel droit ? – qu'(il) ne devrai(t) pas avoir d’activité professionnelle ! » « Anticor fait semblant d’ignorer les informations, pourtant publiques, concernant ma situation professionnelle, poursuit-il. J’ai toujours répondu aux questions posées par la presse à ce sujet depuis des années. Cette transparence n’empêche pas Anticor de s’immiscer dans ma vie privée. Au contraire, l’opacité du financement de cette association avait suscité beaucoup de questions il y a un an . »

Une double occupation assumée

Sur le fond, Jean-Luc Moudenc estime que « si (sa) capacité de travail était de 35 heures par semaine, (il) comprendrai(t) qu’on puisse s’interroger ». « En réalité, mon emploi du temps tourne autour de 90 heures sur sept jours par semaine, ce qui me permet d’exercer mon mandat tout en répondant à la totalité de la commande que je reçois de ma hiérarchie professionnelle », affirme-t-il, sans toutefois préciser la durée de son temps de travail de fonctionnaire. Dans un précédent article de Mediacités, l'élu toulousain se félicitait d’avoir « la chance de n’avoir besoin que de quelques heures de sommeil par nuit ». Une capacité secrète lui permettant de tenir un rythme de galérien, arqué sur son aviron près de treize heures par jour...

En avance sur son temps, Jean-Luc Moudenc rappelle qu'il pratique le télétravail « depuis des années » et que « l’application des textes en vigueur pour les élus locaux (crédits d’heures et autorisations d’absences) » lui permet - depuis 2018 - de réduire son temps de travail professionnel, en deçà des 1 607 heures demandées annuellement à chaque fonctionnaire. « Mon salaire s’en trouve logiquement amputé à proportion. Perte compensée – comme l’affirme à raison Anticor – par mes indemnités d’élu », remarque-t-il. Dans les faits, cette perte n'a pas été compensée par ses indemnités d'élu, puisque celles-ci sont restées stables depuis 2014.

À notre connaissance, un seul autre maire d’une grande ville française cumule une occupation professionnelle avec son mandat : Michaël Delafosse, maire de Montpellier et professeur d’histoire-géographie. Interrogé en septembre 2021 sur la rareté de son cumul d’activités, Jean-Luc Moudenc nous indiquait connaître « bien des élus qui ont une activité professionnelle en même temps qu’ils exercent leur mandat électif », sans toutefois en citer nommément. « Comme moi, ils sont soucieux de ne pas couper avec le monde professionnel, ajoute-t-il, et de ne pas subir l’accusation de “ne vivre que de la politique” formulée par certains citoyens. »

Quoi qu'il en soit, Jean-Luc Moudenc estime que le débat a déjà été tranché par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) : « Rappelons ce qui s’est passé à l’été 2020. Anticor avait saisi la Haute Autorité en dénonçant, toujours dans la presse bien sûr, "un manquement à [mon] obligation déclarative". En réponse, la HATVP avait démenti et Mediacités avait alors titré « La HATVP donne raison au Maire de Toulouse ».

Dans son courrier au procureur de la République, Anticor revient sur cet épisode avec un autre regard. « Concernant le cumul, la HATVP a souligné que cette problématique ne relevait pas de sa compétence, mais de l’autorité hiérarchique de Jean-Luc Moudenc à Bercy (Contrôle général économique et financier - CGefi). Cette réponse n’est pas satisfaisante sur le plan de la vérification de la réalité de cet emploi et en conséquence du bon usage des deniers publics », écrit l'association.

Nullement « gêné » par « le fait qu’Anticor saisisse le parquet pour vérifier tout cela », le maire de Toulouse estime que « sa médiatisation immédiate démontre que l’association croit peu à l’aboutissement du signalement et cherche donc à mobiliser un tribunal médiatique ». Et de conclure : « Me chercher querelle aujourd’hui, sur un sujet réchauffé, ne doit pas faire oublier une vérité démocratique : les Toulousains, informés de ma situation (nombreux articles de presse parus en 2018 et janvier 2020, mention de ma situation professionnelle sur mon bulletin de vote de 2020…) l’ont validée en me réélisant. »

Un signalement en cours d'étude au parquet de Toulouse

« Nous ne voulons pas jeter l’opprobre, mais avoir des réponses à nos interrogations sur ce sujet, rétorque Farah Zaoui, la directrice juridique d'Anticor. Nous espérons faire avancer le débat sur cette question. La HATVP pourrait, par exemple, devenir compétente en la matière et être en charge de vérifier si une activité professionnelle dans le secteur public et l’exercice d’un mandat sont compatibles. » Pour Anticor, les faits signalés relèvent d’une question de probité publique et seraient susceptibles « de recevoir une qualification pénale ».

Samuel Vuelta Simon, procureur de la République à Toulouse, nous indique que le dossier est « en cours d'évaluation » par le pôle économique, commercial et financier dirigé par un procureur adjoint. Sans rien présager et tout en rappelant la présomption d'innocence du maire de Toulouse, ce signalement pourrait entraîner l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet. Le cas échéant et afin de ne pas gripper les relations entre deux institutions (le parquet et la mairie de Toulouse) travaillant régulièrement l'une avec l'autre, le dossier pourrait alors être dépaysé devant une juridiction interrégionale spécialisée ou auprès du Parquet national financier.