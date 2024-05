Plus de 3,7 milliards d’euros. C’est le coût de la pollution atmosphérique d’origine industrielle dans les Hauts‐de‐France sur un an (en l’occurrence l’année 2021) qu’a estimé l’Agence européenne de l’environnement dans une étude que Mediacités révèle, avec l’aide du réseau d’appui journalistique Correctiv.Europe (voir l’encadré En Coulisses). Ce chiffre résulte d’un savant calcul qui croise les niveaux d’émissions de CO2, méthane, oxydes de soufre, etc., les concentrations de polluants et l’impact sur les écosystèmes (forêts, lacs, rivières…) et la santé humaine (décès prématurés, maladies…) et en évalue le coût économique (voir la méthodologie complète à la fin de cet article).

Selon ces calculs, les Hauts‐de‐France figurent à la première place des régions françaises pour le coût de ses pollutions industrielles, devant la région Paca (3 milliards d’euros annuels), le Grand Est (1,7 milliard), la Normandie (1,6 milliard) et Auvergne‐Rhône‐Alpes (1,4 milliard). A l’échelle du pays, le coût global pour l’économie française serait de 15 milliards d’euros par an. Sans surprise la métallurgie, l’énergie et le secteur minéral – c’est-à-dire principalement les cimenteries – sont les plus polluants et aussi les plus coûteux pour la société. Ils représentent les deux tiers du coût global estimé. Sans surprise également, le port de Dunkerque est particulièrement exposé.