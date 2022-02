«Bruxelles je t’aime, Bruxelles je t’aime. T’es ma préférée… », le morceau de la chanteuse belge Angèle résonne en boucle dans les enceintes. On connaît la passion européiste des écologistes et leur envie d’attirer les plus jeunes dans leurs rangs… Mais tout de même, on peut juger le choix musical douteux vu le contexte. L’air entraînant a au moins le mérite de réchauffer les badauds qui commencent à se rassembler autour de la petite scène installée sur le parvis du musée des Beaux Arts. Il est 18h30 ce mardi 1er février et le meeting en plein air du candidat à la présidentielle Yannick Jadot s’apprête à débuter place de la République.

Le terrain

« Il y en a qui avaient peur qu’il fasse trop froid… Cela fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux ! », lance au public Jérémie Crépel, le référent de la campagne à Lille. Par chance, la météo nordiste est clémente avec les écologistes en cette soirée d’hiver. La capitale des Flandres a été choisie pour inaugurer la « tournée des possibles » de Yannick Jadot, une série de meetings sur les places emblématiques des villes de France. Hasard de calendrier ou pas, on répète à l’envi que de toute façon, il est « le candidat de la région » puisqu’il a grandi à Laon, en Picardie.

La Grand’Place de Lille avait d'abord été espérée pour tenir ce premier forum à ciel ouvert. Les écologistes ont dû revoir leurs ambitions car l'usage veut qu'on n'y tienne pas de meeting partisan. Pas de quoi se démobiliser. La place de la République offre l’occasion à Yannick Jadot d’y inscrire sa vision pour la France : « L’écologie, c’est la République », martèle-t-il. À la veille de la visite d’Emmanuel Macron dans le bassin minier et à Tourcoing, cela lui permet également de tacler le bilan du président de la République en la matière.

L'ambiance en tribunes

Organiser un meeting sur une place aussi vaste est risqué quand on n’est pas sûr de pouvoir rameuter les foules. Cette dernière est d’ailleurs plutôt clairsemée malgré les soutiens militants venus en bus depuis Paris, Amiens et Arras... En extérieur, difficile de faire illusion sur le nombre : seules 300 personnes sont venues écouter le candidat - un peu plus selon les organisateurs. Les « Yannick Président ! » lancés par la locale de l’étape, Sandrine Rousseau, peinent à trouver de l’écho.

Ce meeting en extérieur ne semble rien enlever à l’enthousiasme des militants et élus écologistes. « Beaucoup de jeunes n’auraient peut-être pas poussé la porte d’un meeting en salle », témoigne le conseiller municipal d’opposition de Lille Stéphane Baly, qui a failli rafler la ville aux socialistes en 2020. Les jeunes sont au rendez-vous. Beaucoup d’étudiants venus de Sciences Po, situé à deux pas de là. Valentine et une dizaine de camarades se sont arrêtés par curiosité et par « sensibilité écologiste ». Mais la jeune femme de 18 ans penche plutôt pour Macron. D’autres donneront leur première voix à Mélenchon. Restent les indécis, le cœur de cible.

Le dispositif tactique

Sur la forme, le principe est simple : une petite scène circulaire entourée d’oriflammes aux couleurs du candidat se déploie sur la place publique, avant d’être rangée en un temps record dans le camion qui sillonnera la France. Après Lille, qui fait office de « crash test », dix autres dates sont prévues. « C’est à notre image, tout en sobriété », affirme Stéphane Baly. Pas besoin de beaucoup de moyens humains ou techniques pour investir le terrain de la sorte. Une formule économique… alors que le candidat se rapproche dangereusement dans les sondages de la barre des 5 % en dessous de laquelle il n’y a pas de remboursement public des dépenses de campagne.

Quelques militants sont postés aux bouches de métro pour inciter les passants à pousser jusqu’au meeting. Mais de loin, on ne comprend pas forcément ce qui se joue si on n’a pas vu passer l’information sur les réseaux sociaux. « Dommage que la sono ne porte pas assez », regrettent plusieurs sympathisants. En période de Covid et de forte défiance envers les politiques, la proposition en plein air est intéressante. Elle permet à tout un chacun de s’y arrêter un instant. Avec un format adapté, puisque les interventions sont très courtes. Après celles de Sandrine Rousseau, Stéphane Baly, Karima Delli, Véronique Pauwels et Jérémie Crépel, le discours du candidat ne dépassera pas les vingt minutes.

Le résumé de la rencontre

C’est un Yannick Jadot combatif qui monte dans la nuit sur une scène aux allures de ring de boxe. Pas déstabilisé par les applaudissements hésitants, quand ses camarades ont tenté de chauffer la foule, le candidat à la présidentielle s’attaque d’emblée à Emmanuel Macron qui « refuse le débat ». Il se positionne en rempart contre « le statu quo » en matière d’écologie. « Le président et ses prédécesseurs ont été dans l’inaction climatique », assure-t-il, en faisant mine d’oublier que le parti qui porte sa candidature a déjà été aux responsabilités.

Sans s’attarder sur ses concurrents à gauche, malgré l’actualité récente de la « primaire populaire », Yannick Jadot déroule ses propositions autour des deux grands axes de son projet : l’écologie et la justice sociale. Il revient tout de même sur l’actualité pour évoquer la situation calaisienne ou pour proposer l’interdiction « de toute ouverture d’Ehpad privé à but lucratif », suite au scandale Orpéa.

Ses jeunes porte-parole Marine Tondelier (élue municipale à Hénin-Beaumont), Mélissa Camara (élue municipale à Lille), Benjamin Lucas (conseiller régional d'Amiens) le rejoignent bientôt aussi sur scène. Mais pas de Marseillaise pour la photo de famille régionale. Trop formel pour l’exercice du jour. On se contentera de remettre le couplet d’Angèle à fond : « Bruxelles je t’aime, Bruxelles je t’aime… » Au risque de la rengaine ?