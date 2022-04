Il est 17h30 et Hector, clés en main, déverrouille sa voiture d’un geste nonchalant. Une scène tout à fait classique, à un détail près : Hector a 14 ans. L’adolescent, scolarisé en classe de seconde au lycée Marcq Institution, est l’heureux propriétaire d’une Citroën AMI depuis novembre 2021. « Moi à la base je voulais un scoot, regrette-il. Mes parents ne voulaient pas pour des questions de sécurité et m’ont proposé de m’acheter une AMI. Je me suis dit que c’était benef' pour tout le monde. »

Rien d’illégal là dedans : le véhicule d’Hector est un « quadricycle léger à moteur », plus communément appelé « voiture sans permis ». Pour le conduire, il suffit d’avoir au minimum 14 ans et d’être titulaire du brevet de sécurité routière. Après une formation théorique et huit heures de pratique, les adolescents peuvent donc circuler en ville à une vitesse maximale de 45 km/h. « Au début, on te lâche un peu sur le terrain. Ensuite, t’apprends sur le tas », confie Hector.

Son ami Edgar a pris place à ses côtés sur le siège passager. Il est tout à fait possible d’être deux dans la voiture, assurent les adolescents. Non sans glisser, au passage, qu’ils ont un jour réussi à y faire entrer six personnes… On se demande bien comment, car l’espace n’est pas grand. Deux sièges, deux pédales, des vide-poches et quelques centimètres pour glisser un sac de cours, tout au plus.