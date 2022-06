Au lendemain du premier tour des élections législatives, nous parlions d’Ophélie Delneste comme d’une Insoumise encore « inconnue au bataillon »… La veille, la jeune femme de 27 ans créait la surprise à l’issue d’une longue soirée électorale en s’imposant dans la 5e circonscription du Nord (24,98 %), qui recouvre les villes d’Haubourdin, de Seclin et les Weppes. Soit deux petites voix devant le candidat du Rassemblement national Victor Catteau… ce qui n’a pas manqué d’amuser les internautes et rappelé par la même occasion l’importance de chaque voix dans ce scrutin.

Les gens: "ça sert à rien de voter, c'est pas une ou deux voix qui vont tout changer"

Les élections: pic.twitter.com/dwBDvKb3Fm — RockLeeShippuden (@ShippudenLee) June 13, 2022

Fait plus étonnant encore : les deux adversaires parvenaient à écarter du second tour le député sortant Sébastien Huyghe (17,51 %), relégué en quatrième position. Le patron de la fédération LR du Nord régnait en maître sur cette circonscription de la métropole lilloise depuis vingt ans. En 2002, il avait réussi à décrocher ce siège acquis aux socialistes depuis quatre décennies en battant la députée PS sortante – une certaine Martine Aubry…

Aller chercher les abstentionnistes

Au premier tour de l’élection présidentielle 2022, le total de la gauche ne dépassait pas le score obtenu par Marine Le Pen (28,45 %) dans la circonscription – Jean-Luc Mélenchon n’arrivait même qu’en troisième position, dix points derrière elle, soit l’une de ses moins bonnes performances dans la métropole. A priori, l’Insoumise Ophélie Delneste ne partait donc pas en position de favorite dimanche 12 juin lors du premier tour. « Nous attendions, en haleine, les derniers résultats de la ville de Lesquin… Puis ce fut une explosion de joie indescriptible », se souvient la candidate Nupes. L’euphorie est vite retombée pour laisser place à l’organisation militante. Cinq jours, montre en main, pour mener « une campagne express » et tenter de créer l’exploit dans les urnes.

On retrouve la candidate mercredi après un porte-à-porte à Seclin, la ville où elle réside depuis deux ans. Ici, Ophélie Delneste s’est imposée plus largement (30,67 %) qu’à l’échelle de la circonscription face à son concurrent du RN (24,77 %). Marine Le Pen y était pourtant sortie en tête du premier tour (29,24 %) de la présidentielle. Lors du premier tour, 54,5 % des Seclinois ont boudé les urnes. Alors pour l’une de ses dernières actions de campagne, qu’elle qualifie de « sprint », l’Insoumise a choisi d’investir le quartier populaire de La Mouchonnière – l’un des moins favorisés de la métropole de Lille.

« Pauvreté, logements insalubres, hausse des prix de l’électricité et de l’essence… Ce sont les premiers concernés qui ne votent pas. C’est eux qu’il faut convaincre de se rendre aux urnes », estime Ophélie Delneste, qui a distribué à ses militants une cartographie du vote du premier tour pour cibler les actions dans les quartiers qui ont le moins voté. Elle a conscience que son réservoir de voix se trouve parmi les abstentionnistes.

La candidate novice sait qu’elle ne peut pas miser sur sa notoriété. « Ma tête est inconnue ! », assume-t-elle d’emblée. Au-delà de la figure de Jean-Luc Mélenchon, elle s’appuie surtout sur une campagne de « terrain ». C’est à force de militantisme acharné que la jeune femme a été propulsée candidate aux législatives. En novembre dernier, elle a monté un groupe de soutien à son candidat à la présidentielle avec un couple d’amis et son conjoint. « On a créé quelque chose là où il n’y avait rien du tout », explique-t-elle, presque étonnée de constater le chemin parcouru en si peu de temps.

Ophélie Delneste avait bien déjà collé quelques affiches sur le campus de Lille 3 lors de la campagne de 2017, mais elle a stoppé son engagement entre les deux échéances présidentielles. « Je travaillais beaucoup, je n’avais plus le temps… », soutient celle qui jonglait entre plusieurs jobs : assistante d’éducation, serveuse, secrétaire, aide à la personne. L’étudiante a même dû interrompre sa licence d’histoire pour pouvoir se consacrer à ses activités salariales à temps plein – seule façon de s’en sortir financièrement. À la rentrée dernière, Ophélie Delneste a repris ses études, avec la ferme obtention de valider son année afin de passer le concours d’archiviste. Un profil pour le moins atypique dans la course au Palais Bourbon.

Un ticket LFI/PCF pour battre le RN

C’est au cours d’une réunion LFI de circonscription, en janvier dernier, qu’elle est désignée par les militants pour être chef de file aux élections législatives. Personne ne s’imagine alors que La France insoumise pourra l’emporter ici. Nous sommes loin des accords qui scelleront l’union de la gauche… Celle qui déclare n’avoir jamais cru au « ni de gauche ni de droite » d’Emmanuel Macron prendra même les devants après la présidentielle en allant chercher un suppléant encarté au PCF. « L’alliance au niveau national, c’est bien, mais nous voulions aussi l’union au niveau local », explique Ophélie Delneste qui a dérogé à la règle en constituant un binôme « mixte ».

Ce choix ne doit rien au hasard. Mickael Godefroy, 48 ans, est un ex-salarié du groupe Cargill, victime du plan social en 2020 sur le site de Haubourdin. « Je suis là pour défendre l’emploi », clame l’ouvrier qui s’est politisé lors du mouvement des gilets jaunes. « Suite à cet engagement, j’ai rejoint la CGT. Un an plus tard, j’apprenais mon licenciement », annonce-t-il. De quoi lui donner encore plus l’envie de se battre dans cette campagne. « Ophélie ? C’est une tueuse ! Elle a du caractère et ne se laissera pas faire. Je sais qu’elle n’est pas là pour en faire son métier mais nous défendre », assure le Haubourdinois qui a retapissé sa commune d’affiches.

Dans la commune d’Haubourdin, l’abstention est montée jusqu’à 56,5 % des inscrits. En se promenant dans le centre-ville, il n’est pas évident de trouver des habitants qui ont accompli leur devoir citoyen dimanche dernier… Fred, qui tient la Friterie juste en face de l’hôtel de ville depuis dix-sept ans, n’a même pas pris le temps de la fermer quelques minutes le temps d’aller glisser un bulletin dans l’urne. « J’ai plus aucun espoir de faire changer les choses », estime-t-il, lassé par « les politiques ». Un peu plus loin, Christian qui livre des stocks de bière dans des bars de la commune, prend place au comptoir de l’un deux le temps d’une pause. En ouvrant La Voix du Nord pour scruter les résultats, il se réjouit : « C’est Marine qui est passée ici ! » Le quarantenaire dit avoir voté pour le candidat du Rassemblement national « pour sauver les retraites ».

RDV ce vendredi 17 juin 2022 à l'Espace Mandela d'Annoeullin. Mobilisons-nous face au RN et portons le programme de la NUPES à l'Assemblée National. Nous aurons besoin de toutes les forces pour gagner, chaque voix compte !

Merci à notre député-candidat Ugo Bernalicis#circo5905 pic.twitter.com/D1HKYjkKKG — Ophélie DELNESTE 𝛎🔻🐢 (@ODelneste) June 14, 2022

Haubourdin, c’est la ville du concurrent d’Ophélie Delneste, Victor Catteau. La commune a plébiscité Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle (31,40 %) et placé le jeune Victor Catteau en tête dimanche dernier (29,14 %). Malgré son jeune âge (26 ans), celui-ci n’en n’est pas à son galop d’essai. En 2017, il était déjà candidat sur la circonscription, arrivant en troisième position avec 18,5 % des suffrages exprimés. S’il l’emporte dimanche face à Ophélie Delneste, il deviendrait le premier député du Nord RN.

La candidate de la Nupes espère bien empêcher ce qui serait, selon elle, « une catastrophe pour la suite, une porte d’entrée pour conquérir ensuite les communes de la circonscription ». Pour Ophélie Delneste, se retrouver face au RN est « très mobilisateur ». Beaucoup de nouveaux militants l’auraient rejoint pendant l’entre-deux-tours, en plus de ceux venus d’autres circonscriptions adverses prêts à prêter main forte. Vendredi soir, le député sortant de la 2e circonscription, Ugo Bernalicis, a consacré sa dernière soirée de campagne à soutenir Ophélie Delneste en participant à son apéro-meeting à Annoeullin.

Dans les pas de Quatennens et Bernalicis

La candidate de la 5e circonscription a aussi rencontré cette semaine, pour la première fois, Adrien Quatennens. « Il pense que je peux faire une Caroline Fiat ! », sourit-elle. Une allusion au seul duel LFI/FN de 2017, qui avait débouché sur l’élection de l’aide-soignante en Meurthe-et-Moselle, alors qu’elle partait en ballottage défavorable. « On pourrait aussi appeler ça une Adrien Quatennens », ajoute-t-elle en pensant au destin de l’inconnu de 2017 qui a décroché la 1ere circonscription du Nord à l’âge – comme elle – de 27 ans.

En campagne, la jeune candidate se prête déjà au jeu de la représentation. Mercredi soir, elle était invitée à rencontrer le collectif qui lutte contre l’implantation d’un entrepôt XXL à Illies-Salomé. « Si vous êtes élue, et j’espère que vous le serez, nous vous solliciterons dès la semaine prochaine ! » lui lance le co-président du collectif d’habitants Ch’moisnil, qui espère obtenir du préfet une nouvelle étude d’impact permettant de suspendre les travaux. Le rendez-vous est pris…

En attendant, Ophélie Delneste doit faire face à la grande inconnue du scrutin. Ses adversaires Frédéric Cauderlier (Ensemble) – le maire de La Bassée, arrivé troisième – et Sébastien Huyghe ne lui ont pas apporté leur soutien. De quoi indigner des routiers de la politique comme Alain Bocquet, sénateur PCF du Nord : « Cela fait vingt ans que je vote sans état d’âme pour faire barrage au RN au second tour, sans jamais me poser de question. Là, ce n’est pas correct. On ne joue pas avec l’extrême droite ! »

Si vous souhaitez nous adresser des documents en passant par une plateforme sécurisée et anonymisée, rendez-vous sur pals.mediacites.fr