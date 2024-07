Législatives : Victorieux à Tourcoing, Darmanin peut désormais rêver à d’autres desseins

« On a gagné ! On a gagné ! » « Gérald président ! Gérald président ! » À l’hôtel de ville de Tourcoing, c’est une foule en liesse qui a accueilli en rock star « son » champion, ce dimanche 7 juillet aux alentours de 20h30. Pour la quatrième fois d’affilée, Gérald Darmanin l’emporte sur ses terres tourquennoises de la 10e circonscription. Et avec la manière : 61,37 %, soit plus de 10 000 voix d’avance sur son adversaire du RN Bastien Verbrugghe, qui s’était un temps rêvé en tombeur de roi tant la « vague Bardella » était prédite immense au soir du 1er tour.

Cette victoire du ministre de l’Intérieur, dans son fief électoral détenu depuis 2012, a évidemment une saveur particulière puisque arrachée au terme d’une campagne haletante de trois semaines à peine et dans un contexte de « grand dégagisme » de la Macronie [qui n’a finalement pas eu lieu, lire notre analyse].