Idir Boumertit ne cherche pas la lumière médiatique. Il aurait même plutôt tendance à s’en méfier. Lorsque des gamins, croisés lors d’un porte-à-porte auquel Mediapart a assisté, lui demandent de les faire « passer à BFM TV », il secoue la tête en souriant, glissant qu’il préfère même refuser les sollicitations des chaînes nationales tout-info.

Un peu plus tôt, au cours d’un entretien dans le parc jouxtant l’hôtel de ville de Vénissieux, cœur de la 14e circonscription du Rhône, le candidat de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes) explique avoir décliné un débat organisé par Lyon Mag, pour ne pas alimenter la quête de buzz du candidat de Reconquête, le médiatique policier Bruno Attal [Idir Boumertit n'a pas non plus participé au débat organisé par France 3 et a décliné le débat de BFM Lyon organisé ce jeudi 9 juin]. Et ajoute incidemment que s’il nous parle volontiers, il ne compte pas sur notre article pour remobiliser l’électorat populaire dont il a besoin pour l’emporter.

Sur la circonscription, qui recouvre aussi la partie ouest de Saint-Priest et les communes de Saint-Fons, Corbas, Feyzin et Solaize, Jean-Luc Mélenchon a