Les uns parlent de « rustines », les autre de « rafistolage ». Ces derniers mois, les fissures des balcons et des façades de la cité-jardin de Gerland ont été colmatées. Des traces de ciment, encore frais par endroits, mouchètent désormais les 26 immeubles de ce secteur classé « quartier prioritaire de la politique de la ville ». Au 52, rue Challemel-Lacour, le panneau de déclaration préalable des travaux parle de « réfection structurelle »…

Bienvenue dans le sud du 7e arrondissement de Lyon. Entre les chantiers des zones d’aménagement concertées (ZAC) des Girondins ou du Bon Lait, ceux autour du stade de Gerland, ou, tout récemment, la réfection de la place des Pavillons, la cité-jardin regarde passer les grues. Pourtant, l’utopie urbaniste bâtie entre 1924 et 1932 pour loger les ouvriers des usines et des abattoirs de La Mouche, comme on désignait alors Gerland, « c’est une priorité ». Les mots sont de Grégory Doucet et