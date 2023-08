Coincée entre deux berlines, Alexia extirpe avec difficultés une table basse du coffre de sa Twingo. Tailleur noir et baskets fluos, cette quadra vient de se garer au premier étage du parc relais TCL de Gorge de Loup, dans le 9e arrondissement de Lyon, et s’apprête à prendre la ligne D du métro, son précieux chargement sous le bras. La table est destinée à sa sœur, qui habite dans le quartier de Garibaldi, cinq arrêts de métro plus loin. Il est 8h30 et la chaleur de juillet commence déjà à envahir le bloc de béton où s’entassent les voitures. C’est la première fois que cette habitante de Tassin‐la‐Demi‐Lune utilise le parking, accessible gratuitement de 4h30, le matin, à 1h, en soirée, à condition de valider un titre de transport. D’habitude, pour parcourir les trois kilomètres qui séparent la station de son domicile, elle prend le bus. Mais la table basse et les 35 degrés annoncés dans la journée ont eu raison de ses convictions écolos.

Ce jour‐là