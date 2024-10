Elle a façonné nos villes françaises depuis un siècle. Tout a été construit autour d’elle. Urbanistes, promoteurs immobiliers, acteurs politiques… tout le monde ne jurait que par elle. Et puis au fil du temps, cette architecte profonde et sournoise de nos villes, l’automobile, est devenue trop envahissante, trop énergivore, trop polluante. Au point, d’amener peu à peu les métropoles à s’imaginer une vie sans elle. Ou, du moins, avec une place plus réduite. Mais quelle ville ? Et comment la construire ?

L’association nantaise Les Mobilitains ébauche des réponses à ces questions dans son livre blanc 2050. Regroupant une centaine de membres, ce « lobby citoyen » créé en 2018 entend peser sur les choix politiques en matière de mobilité dans l’agglomération nantaise et, plus largement, dans les Pays de la Loire. Invités par la Métropole de Nantes à participer au comité des partenaires de la mobilité, les Mobilitains ont réfléchi aux actions à mettre en place en matière de déplacements dans les 25 prochaines années. Le fruit de leur travail : une trentaine de propositions pour transformer notre mobilité et donc nos habitudes.

À deux ans des prochaines élections municipales, les Mobilitains veulent s’inviter dans la campagne. Et inciter les acteurs politiques « à se réinventer ». Pas question néanmoins de tirer un trait sur la sacro‐sainte automobile qui représente encore aujourd’hui le moyen de locomotion le plus utilisé sur l’agglomération nantaise. En 2021, 55% des déplacements dans la métropole étaient effectués en voiture, selon l’Auran. « L’objectif c’est que chaque habitant puisse se déplacer comme il veut et non pas comme on l’a incité à le faire », explique Jeff Abrahamson, membre du conseil d’administration de l’association à Mediacités.

Le livre blanc précise la stratégie : « Dans le domaine de la mobilité, nous ne souhaitons même pas que chacun modifie ses habitudes simultanément. Une telle mutation soudaine surchargerait notre infrastructure et déstabiliserait notre économie. En revanche, notre ambition est qu’un pourcentage minime, mais constant, voire augmentant, de la population reconsidère ses modes de déplacement chaque année. C’est là la clé d’une transformation radicale de la mobilité en l’espace de vingt‐cinq ans ».

Sur la trentaine de propositions présentées dans ce document, Mediacités en a retenu sept et les a confrontées aux réactions des responsables actuels des politiques publiques de la mobilité, à Nantes Métropole ou à la Région des Pays de la Loire.