A Lyon, un policier jugé pour avoir « cassé la gueule d’un gamin de 14 ans »

Un agent des forces de l’ordre était convoqué au tribunal correctionnel de Lyon par « citation directe » ce mardi 9 septembre. Il aurait donné un coup de gazeuse dans les dents d’un adolescent en marge de violences urbaines à Villeurbanne, en 2020.

Image d'illustration : des policiers qui patrouillent dans la métropole de Lyon. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Un policier de Vaulx‐en‐Velin a été jugé ce mardi 9 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des « violences aggravées » sur un adolescent de 14 ans. Les faits remontent à mars 2020 et à des émeutes urbaines qui s’étaient alors produites à Villeurbanne.

Quelques jours à peine après le début du confinement, le 19 mars 2020 vers 21h, le jeune Abdelkader B. décide de rejoindre deux de ses « collègues » pour manger dans un fast‐food du quartier de Grandclément. Lui et ses amis montent dans un bus, mais leur trajet est stoppé par un affrontement : un motard qui avait fait plusieurs « doigts d’honneur » aux policiers lancés à sa poursuite vient de finir sa course dans un mur sur la bretelle d’accès au périphérique, près de la gare routière Laurent‐Bonnevay. Un attroupement se forme alors très vite autour 

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Par Morgane Jean (Presspepper)