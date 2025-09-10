A Lyon, un policier jugé pour avoir « cassé la gueule d’un gamin de 14 ans »

Un policier de Vaulx‐en‐Velin a été jugé ce mardi 9 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des « violences aggravées » sur un adolescent de 14 ans. Les faits remontent à mars 2020 et à des émeutes urbaines qui s’étaient alors produites à Villeurbanne.

Quelques jours à peine après le début du confinement, le 19 mars 2020 vers 21h, le jeune Abdelkader B. décide de rejoindre deux de ses « collègues » pour manger dans un fast‐food du quartier de Grandclément. Lui et ses amis montent dans un bus, mais leur trajet est stoppé par un affrontement : un motard qui avait fait plusieurs « doigts d’honneur » aux policiers lancés à sa poursuite vient de finir sa course dans un mur sur la bretelle d’accès au périphérique, près de la gare routière Laurent‐Bonnevay. Un attroupement se forme alors très vite autour