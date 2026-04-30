Comment les manifestations ont changé de visage à Nantes

Ce vendredi 1ᵉʳ mai, rendez‐vous est donné à 10h devant la Cité des congrès pour l’habituelle manifestation syndicale de la fête du Travail. Comment se déroulera‐t‐elle ? En 2025, de 5 000 à 10 000 personnes, selon les sources, avaient défilé à Nantes, ce qui en faisait, bien au‐delà de son poids démographique… la deuxième ville de France en nombre de manifestants derrière Paris. Majoritairement pacifique, le cortège avait été néanmoins émaillé de heurts, débouchant sur 15 interpellations, là aussi une habitude nantaise.