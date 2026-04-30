Comment les manifestations ont changé de visage à Nantes

Manifestants, syndicats, black bloc, policiers, CRS... Comme chaque 1ᵉʳ mai, ils se croiseront, se toiseront, voire s’affronteront à Nantes. L’atmosphère des cortèges a nettement changé ces dernières années dans une ville qui baigne dans la contestation sociale, parfois jusqu’à la violence dans les rues.

CRS et manifestants lors d'un cortège intersyndical le 2 octobre dernier à Nantes. Photo : Elina Barbereau / Mediacités

Ce vendredi 1ᵉʳ mai, rendez‐vous est donné à 10h devant la Cité des congrès pour l’habituelle manifestation syndicale de la fête du Travail. Comment se déroulera‐t‐elle ? En 2025, de 5 000 à 10 000 personnes, selon les sources, avaient défilé à Nantes, ce qui en faisait, bien au‐delà de son poids démographique… la deuxième ville de France en nombre de manifestants derrière Paris. Majoritairement pacifique, le cortège avait été néanmoins émaillé de heurts, débouchant sur 15 interpellations, là aussi une habitude nantaise.

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Publié le

Temps de lecture : 10 minutes

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Par Elina Barbereau

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