#OnRefaitLeMeeting : pour son entrée en scène, Jean‐Michel Aulas franchit un cap dans l’écolo-bashing

Le candidat de la droite et des macronistes a donné le coup d’envoi de sa campagne lors d’un meeting, ce 26 septembre. L’ex-patron de l’Olympique lyonnais a cogné contre les sortants écologistes, jusqu’à utiliser la douleur d’une mère de famille qui a perdu sa fille dans un accident de la circulation.

Lors du premier meeting de Jean-Michel Aulas, le 26 septembre 2025. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Que cet échauffement fut long… Plus de sept mois après avoir lâché sa petite phrase dans Le Figaro – « J’y réfléchis bien sûr » -, Jean‐Michel Aulas a enfin endossé le maillot de candidat à l’élection municipale de Lyon, ce vendredi 26 septembre, pour son premier meeting. Une entrée sur le terrain qui n’était plus une surprise, tant le suspense autour de ses intentions s’était émoussé au fil des semaines.

Elle est intervenue au lendemain de la distribution, dans les boîtes des Lyonnais, d’une lettre dans laquelle l’ex-président de l’Olympique lyonnais annonçait la création de son mouvement : « Cœur lyonnais ». A ne pas confondre avec la marque d’un célèbre camembert… Dans sa missive, le septuagénaire (il fêtera ses 77 ans le jour même du second tour de l’élection de mars 2026) donnait rendez‐vous à son premier événement de campagne.

Mediacités y était et vous résume la rencontre en 

Publié le

Temps de lecture : 8 minutes

Par Nicolas Barriquand