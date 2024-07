Législatives 2024 : Macron ou Mélenchon… près de Nantes, Sarah El Haïry et Fabrice Roussel traînent chacun leur boulet

Le crachin breton ne décourage pas la candidate en campagne. En cette matinée du mardi 2 juillet, la députée sortante (Modem) de la 5e circonscription de Loire‐Atlantique, Sarah El Haïry a jeté son dévolu sur le centre‐ville de Sainte‐Luce‐sur‐Loire. Après Nantes la veille et avant Thouaré le lendemain, la ministre en exercice passe de commerce en commerce dans cette commune des bords de Loire qui a voté pour elle à 36,93%. C’est trois points de moins que lors des législatives de 2022 et, surtout, une deuxième position derrière son principal adversaire, le socialiste Fabrice Roussel (38,2%). Mais suffisant pour que le second tour disputé aussi avec le candidat RN, Bruno Comby (23,28% des voix) ressemble plus à un duel au couteau qu’à une incertaine triangulaire.

26 rendez‐vous en cinq jours

Pour cette troisième campagne législative, la ministre déléguée chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles a mis les bouchées doubles. Sur les cinq jours d’entre deux tours, pas de moins de 26 rendez‐vous sont programmés dans son agenda : tractage sur les marchés, rencontre avec les commerçants, réunion publique (à Sucé‐sur‐Erdre) et même visite de soutien d’un ancien Premier ministre… Ce mercredi à Thouaré‐sur‐Loire, Édouard Philippe a ainsi loué « la personnalité, l’énergie et la ténacité » de la candidate.

Outre les personnalités nationales venues la soutenir (Gabriel Attal et Éric Dupont‐Moretti avant Édouard Philippe), Sarah El Haïry peut compter sur plus d’une centaine de petites mains connectées à une boucle Telegram. Pour l’accompagner sur le terrain, Simon Kaiser, chef de cabinet …