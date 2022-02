Vu d’Empalot, La Mecque – direction plein-est, légèrement sud – se trouve dans la courbe de la rocade qui frôle et surplombe la cité. Ça tombe bien : la mosquée la plus importante de la ville, inaugurée en juin 2018 après treize ans de travaux dans ce petit quartier populaire toulousain, est juste en dessous du périphérique.

Ce vendredi de fin janvier, Mohamed, 50 ans, en sort avec pas loin de 2 000 autres fidèles, venus d’un peu partout dans la ville. La grande prière de l’après-midi vient de s’achever. Mohamed est d’humeur badine : « Moi, j’ai le prénom que Zemmour veut supprimer ! »

Venus du quartier des Pradettes, côté Mirail, lui et Rabah, 75 ans, n’iront pas voter au printemps prochain. Ils sont Algériens. Mais Mohamed sait à qui il aurait donné sa voix : « Macron, sans hésiter. C’est un champion, lui, il n’y a pas meilleur. Pécresse, elle a pas le poids. Zemmour, il sert à épicer un peu le débat, il y a toujours eu ça dans les campagnes électorales, non ? »

Oussama, 22 ans, étudiant en licence de comptabilité-finance, collier de barbe taillé, blouson court sur kamis long, observe le candidat d’extrême droite avec moins de décontraction : « C’est vrai qu’il y a toujours eu Le Pen, mais quand même, Zemmour, il monte vite, cet enfoiré ! Et s’il passe, ça va être un carnage... »

Natif du quartier, il ira voter : « Pour moi, c'est Mélenchon. Qu’il ne soit pas maghrébin ou musulman, je m’en fous. Poutou, Jadot, tout ça, ils ne feront rien, c’est trop petit. Mélenchon, il aide bien les étudiants. Dans son programme électoral, il les met en valeur. Il parle de la précarité, et le passe sanitaire, il est contre, comme l’obligation vaccinale. »

L’argent et le Covid

À 70 jours d’une élection que beaucoup ne considèrent qu’à travers le prisme de la politique partisane et des thématiques imposées par l’extrême droite, dans les rues d’Empalot, c’est d’abord la fin du mois et la santé qui préoccupent les gens. Le quartier, desservi par une station de métro et équipé d’une médiathèque, fait l’objet d’une opération de rénovation urbaine lancée il y a une dizaine d’années.

Implanté sur la rive droite de la Garonne, à trois minutes du stade du Toulouse Football Club et de l’île du Ramier, un poumon vert de la ville en voie de gentrification, le site fait de l’œil aux promoteurs souhaitant attirer une population plus « classe moyenne ». Mais, en attendant, prolos et immigrés sont encore bien là, occupant les barres d’immeubles construites dans les années 1960.

Il ne manque rien au tableau. Avec environ 6 000 habitant·es dont 30 % d’étrangères et d’étrangers, Empalot fait partie des seize quartiers prioritaires de la politique de la ville dans la métropole toulousaine. Les prestations sociales représentent 28 % des revenus disponibles dans le quartier, le revenu mensuel médian y est de 1 090 euros par unité de consommation (1 860 euros pour la métropole) et le taux de pauvreté est de 45 % (15 % pour la métropole). Le taux de chômage s’y élève à 32,5 % (13,5 % dans la métropole).

Les « fours » de la petite économie du deal au bas des tours, les courses-poursuites avec la police et les cris des guetteurs prévenant de leur arrivée font partie du paysage.

Sheina *, la trentaine passée, habite depuis six ans le quartier, où elle travaille dans le social. « Ce dont je parle avec les mamans, ce n’est pas de politique, c’est de leurs enfants, dit-elle. C’est ça, la principale question, ici. Le décrochage scolaire est très fort. Que deviennent les ados après 16 ans, sans diplôme ? Pas grand-chose, et elles le savent. Je les accompagne, mais c’est vrai que ces angoisses résonnent aussi en moi, en tant que mère vivant dans le même quartier… » Célibataire élevant seule ses deux garçons, elle sait que « le trafic offre une solution toute trouvée ».

Si elle peut, elle partira, « parce que mes gamins sont influençables... » Mais presque à contrecœur : « J’aime ce quartier et j’y suis respectée. Les jeunes choufs qui trafiquent au pied de mon immeuble me parlent bien. Ils ne sont pas méchants, au contraire. Je ne leur jette pas la pierre : oui, ils dealent de la drogue, ce n’est pas bien, ça fait chier, mais c’est ça leur réalité. »

Abstention record et imam controversé

À quelques centaines de mètres de la mosquée, à côté de la boucherie halal, des client·es font leur choix à travers des étals de fruits et légumes biens fournis et peu chers, sous un chapiteau blanc. « On va pas dire que c’est la misère mais il y a plein de gens qui ne travaillent pas ici, surtout des jeunes, c’est vrai... », confirme Christophe*. Vivant « depuis 40 ans dans le quartier », il est venu donner un coup de main au vendeur Isaac. « Ils réfléchissent à quand est-ce que l’intérim va les appeler, c’est ça leur problème. Personne ne parle de politique. »

Sur les six bureaux de vote du quartier, cinq atteignent régulièrement des taux d’abstention record. Lors de la présidentielle de 2017, elle y a oscillé entre 50 et 65 % au second tour. Pour monter à plus de 80 % lors des municipales de 2020 et des régionales de 2021.

« Voter ? pourquoi, de toute façon ?, poursuit Christophe*. Ça sert à rien. Qu’est-ce qu’ils en ont à foutre qu’on vote ? Moi, à la base, je vote pas, c’est tous les mêmes : ils parlent des quartiers et ils en parlent mal. Alors que c’est là où on est le mieux. Ici, c’est la famille, tout le monde s’entraide et se respecte, on partage... »

Une dame vient lui dire qu’elle ne peut pas payer le contenu de son pochon d’où débordent quelques poivrons rouges. « Pas grave, tu paieras plus tard », lui répond-il en lui montrant la caisse. Elle le remercie en arabe et file.

« Cette pandémie est une épreuve sur pas mal d’aspects pour tout le monde, souligne Mohamed Tataï, l’imam d’Empalot depuis 1987. Elle a coupé des liens familiaux et on a vu des gens se sacrifier pour venir en aide aux autres et alléger les effets de la crise. » Pour le religieux, « la situation sanitaire a aussi eu un impact direct sur la mosquée : on a dû fermer pendant quelques mois, des fidèles sont morts. Autour, des espaces de solidarité ont surgi, et il y en aura d’autres ».

Assis derrière son bureau installé à l’arrière de la mosquée, l’imam reçoit avec beaucoup de prévention, des jus de fruits, des pâtisseries maghrébines et... son interprète. Algérien de 59 ans, il comprend le français mais prêche et s’exprime en arabe, ce qui lui a souvent été reproché.

Poursuivi pour incitation à la haine raciale pour un prêche donné en 2017 où il citait un hadith appelant à tuer les juifs, l’imam s'était excusé « auprès de ses amis de la communauté juive [...] de l’interprétation décontextualisée de ses propos ». Il a été relaxé le 14 septembre dernier, avant que le parquet ne fasse appel. La procédure suit son cours.

Cette séquence problématique tranche avec la réputation d’imam modéré que Mohamed Tataï s’est forgée en 35 ans de présence à Toulouse, illustrée par son analyse de la campagne en cours : « Nous sommes habitués à ce que les périodes électorales laissent entendre des voix plus ou moins virulentes. Oui, les propos de Zemmour sont inquiétants. Nous entendons ces voix de haine mais nous rencontrons aussi des gens très agréables et nous avons dans le Coran des versets qui appellent à la tolérance et à la modération. Moi, c’est ma voisine française qui me fait le mieux oublier Zemmour quand, durant le mois de ramadan, elle s’efforce de ne pas nous faire sentir la viande qui cuit sur son barbecue… »

Au milieu des échalotes à 3,50 euros le kilo et des raisins à 3,90 euros, Mehdi, 36 ans, qui travaille à la boutique de fruits et légumes depuis trois ans, n’a pas de voisine complice éhontée du « grand remplacement ». Ni la télé.

« Je n’ai que Netflix, alors je ne suis pas tout ce qui se passe, s’excuse-t-il. Mais la politique, on en parle entre nous, le matin. Il y en a qui sont pour Mélenchon, il y en a qui disent que Zemmour, il a pété les plombs. Moi, il ne m’inquiète pas, c’est juste un phénomène médiatique, il ira pas loin. »

« Le virus du racisme frappe en ce moment. Il nous est inoculé. Je le ressens dans beaucoup d’endroits, dans le métro, avec les collègues... »

Shaina* en est moins sûre. Craignant la combinaison d’une forte abstention et d’un vote disparate des électeurs et électrices ne sachant pas sur qui parier, elle voit l’extrême droite en situation de gagner. Alors, elle qui « ne veut pas d’un facho à l’Élysée » met la pression sur ses sœurs pour qu’elles s’inscrivent sur les listes électorales.

« Je suis musulmane, originaire du Maroc. Comment je vais être traitée si demain on est gouvernés par ces gens ? Et mes parents ? Et mes enfants ? Et puis, au-delà de cette crainte, il y a aussi, simplement, que ça fait mal de se dire qu’on est dans un pays où il y a autant de racisme assumé. »

La région toulousaine n’y échappe pas. Le 31 janvier, un sanglier mort a été accroché devant des pompes funèbres musulmanes, dans un petit centre commercial de la ville.

Le vendredi suivant, l’un des derniers à quitter la mosquée ne veut pas parler aux journalistes. Puis se ravise. « Le virus du racisme frappe en ce moment. Il nous est inoculé. Je le ressens dans beaucoup d’endroits, dans le métro, avec les collègues... » Il s’en va, le regard sombre. Un autre, le visage amaigri et fatigué, préfère s’effacer : « Je n’ai pas la nationalité française. Alors, ce que je dis, ça ne compte pas. »

À la sortie de la prière, les fidèles ne traînent pas, repartent vite chez eux. Et à la boutique de fruits et légumes, on continue de faire crédit. « Il n’y a pas de problème, lâche Isaac dans un sourire. Les gens font comme ils peuvent... »