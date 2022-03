Près d’un mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Auchan, Leroy Merlin et Decathlon sont toujours ouverts en Russie. « Les trois enseignes phares de l’association familiale Mulliez (AFM) continuent d’exploiter plus de 400 magasins russes alors que les mesures de rétorsion économiques s’intensifient », constate le site d'information LSA , spécialisé dans la grande distribution.

Selon le délégué syndical CFDT Gilles Martin, interrogé par l’AFP, Auchan aurait indiqué en interne « avoir fait le choix de ne pas quitter la Russie afin de continuer à verser les salaires et fournir de l'alimentation » à la population. « C'est un choix qui risque d'être de plus en plus difficile à tenir », estime toutefois le représentant du personnel. Et ce d’autant plus que la pression est mise désormais directement par l’Ukraine.

Des accusations et des images qui font mal

Vendredi dernier, le président Volodymyr Zelensky a en effet appelé « toutes les entreprises occidentales » à quitter le marché russe, raconte l’agence Reuters. Et il a ciblé nommément le suisse Nestlé et… Auchan, tous deux étant accusés de financer indirectement la guerre. Mais c’est le bombardement dimanche soir d’un centre commercial de Kiev, dans lequel se trouvait un magasin Leroy Merlin, qui a ouvert la voie aux attaques les plus rudes.

Choqués par l’ampleur des destructions, les salariés ukrainiens de l’enseigne ont lancé sur Instagram un appel public à leur maison mère Adeo et à la famille Mulliez afin qu’elles cessent toute activité en Russie. Un appel assorti d’une pétition qui avait recueilli 14 616 signatures mercredi après-midi, sur un objectif de 100 000.

La violence de l’attaque a aussi incité le député ukrainien Oleksiy Goncharenko à utiliser son compte twitter « pour interpeller Leroy Merlin avec une vidéo à l'appui », relate pour sa part France 3. « Le centre commercial à Kiev, où se trouve votre magasin, a été bombardé la nuit dernière. Des personnes sont mortes ici, écrit ce membre de la délégation ukrainienne à l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Il est possible que cette vidéo influence votre décision de continuer à payer des impôts en Russie et de soutenir par défaut ce qu’il se passe ici. »

Hello to @leroymerlinfr ! The shopping center in Kyiv, where your store is located, was shelled last night. People died here. It is possible that these video will somehow influence your decision on continuing to pay taxes in russia and by default sponsor what's going on here. pic.twitter.com/Z5JzFHraws — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) March 21, 2022

Ce tweet accusateur n’est toutefois rien comparé à celui d’un compte de l’armée ukrainienne. « Leroy Merlin est la première entreprise au monde à financer le bombardement de ses magasins et le meurtre de ses propres employés, est-il écrit. Une cupidité inhumaine et choquante. »

LEROY MERLIN became the first company in the world to finance the bombing of its own stores and killing its own employees.

Inhumane, harrowing greed. #IsolateRussia #StopRussianTerrorism pic.twitter.com/79PYZA9Zvg — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 21, 2022

La lettre gênante dénichée par The Telegraph

Cette présence pose d’autant plus question que s’allonge la liste des multinationales ayant annoncé qu’elles suspendaient leur activité au pays de Vladimir Poutine. Parmi celles-ci, les françaises Sephora ou Hermès, l’américain McDonald's, la suédoise Ikea, concurrente directe de Leroy Merlin sur certains produits. Les trois stars de la galaxie Mulliez figurent au contraire sur la liste rouge des entreprises « qui défient les demandes de sortie du marché russe ou de réduction de leur activité » tenue à jour par l’Université de Yale.

La presse étrangère ne se montre pas tendre pour la famille Mulliez, surtout quand elle tombe sur des informations troublantes. Le Telegraph révèle ainsi avoir pu lire une lettre que la filiale russe de Leroy Merlin à envoyée le 11 mars à ses fournisseurs. D'après le journal britannique, elle y « affirme être prête à discuter d’une augmentation des livraisons » pour compenser la disparition de certains concurrents du marché, selon le résumé fait par Courrier international. Un pragmatisme qui pourrait choquer en temps de guerre...

Un gouvernement plutôt compréhensif

Comparée à ces critiques extérieures, la pression reste pour l’instant limitée en France. Politiquement, l’action la plus forte à ce jour reste la manifestation d’élus EELV du Nord et de la métropole de Lille, lundi 14 mars, devant le siège d’Auchan, aux cris de « Paix, climat, même combat » ou encore « Auchan, Mulliez, stop Russie », raconte France 3. Et la chaîne de citer Guy Hannebique, militant local d'EELV : « Les entreprises françaises sont parmi les plus timides » dans leurs prises de distance avec la Russie. « C'est la honte », a-t-il ajouté, en déplorant le « silence indécent » du gouvernement sur le sujet.

‼️‼️Le groupe Mulliez (Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, etc), c'est: ▶️Plus de 500 magasins en #Russie

▶️Dégageant 10 milliards de chiffre d'affaire par an Mac Donald et Coca-Cola ont décidé de quitter le pays en soutien à l' #Ukraine Et eux, ils attendent quoi?#FaireFace pic.twitter.com/xBmRM9LjRi — Marine Tondelier 🇫🇷🇪🇺🌻 (@marinetondelier) March 14, 2022

En fait, sans être silencieux, l’exécutif français semble appliquer une version du ni-ni : « ni approbation, ni condamnation ». Selon La Voix du Nord, Yves Claude, le président d’Auchan Retail, a rencontré Emmanuel Macron le 4 mars en même temps qu’une quinzaine de dirigeants d’entreprises françaises présentes en Russie. « Le chef de l’État leur aurait demandé d’appliquer les sanctions mais, sur le reste (notamment sur la nécessité de quitter la Russie), aucune instruction n’a été donnée », croit savoir le quotidien régional.

Le ministre de l’économie a d’ailleurs précisé la doctrine quelques jours plus tard. « Les entreprises privées prennent librement leurs décisions, a déclaré Bruno Le Maire le 7 mars. Nous ne leur demandons qu’une seule chose, appliquer rigoureusement et strictement les sanctions. » Autrement dit, respecter « l’embargo sur les produits importés » décrypte LSA. Auchan vendant en Russie 90 % de produits locaux, l’enseigne n’aurait donc pas de mal à rester dans les clous…

Des syndicats de plus en plus mal à l’aise

La famille Mulliez risque en revanche d’avoir de plus en plus de mal à gérer le malaise grandissant de ses salariés. Les images du Leroy Merlin bombardé de Kiev constituant un tournant. « À l’intérieur du groupe, on parle d’une chape de plomb mise sur ce sujet, raconte une journaliste de Radio Classique dans un reportage publié le 22 mars. C’est pourquoi, Jean-Marc Cicuto, délégué central CFTC, majoritaire dans l’entreprise, évoque une situation intenable et insiste pour que la firme prenne ses responsabilités et ferme la centaine de magasins russes. » « On ne peut pas fermer les yeux sur cette situation, s'est ému le représentant syndical. Quand on voit les missiles tomber sur des employés, la pression du groupe afin de maintenir l’ouverture des magasins n’est pas acceptable. »

Jean-Marc Cicuto a toutefois modulé légèrement sa position sur France Info. « On entend beaucoup aujourd'hui qu'il faut fermer ces magasins. Je ne suis pas la direction, je suis une organisation syndicale », a-t-il déclaré, en refusant d'appeler à cette fermeture. Avant de préciser : « Si Leroy Merlin devait fermer aujourd'hui, on va se battre pour que les salariés continuent à être payés comme le font McDonald's, Ikea, comme le font toutes les entreprises actuellement. »

Du côté de la CGT, le refus de toute fermeture est plus net. Dans un communiqué très argumenté, Romain Coussin, délégué central syndical, reconnaît la légitimité de cette question mais estime que « penser que Leroy Merlin finance les missiles russes de Poutine est un raccourci illusoire » et qu’il « convient de prendre du recul sur la situation ». Selon lui, « la première conséquence d'une fermeture des magasins du groupe Mulliez en Russie serait surtout des dizaines de milliers de personnes au chômage, ajoutant encore d'avantage de misère sur des personnes qui ne sont responsables de rien. »

La « doctrine sociale de l’Église » en étendard

C’est d’ailleurs la motivation qui est mise en avant par les Mulliez pour l’ensemble de leurs enseignes en Russie. « Ils se refusent à partir, confirme Gilles Martin, délégué central CFDT d’Auchan, cité dans un article de Libération. Une interview de Philippe Brochard [le nouveau directeur général France] a été diffusée en interne, et il disait l’importance de continuer l’activité économique pour les salariés d’Ukraine et de Russie, pour qu’ils puissent avoir leur salaire à la fin du mois. »

Un « argument difficilement contestable, reconnaît le quotidien. Les Mulliez emploient 77 500 personnes en Russie, ce qui fait d’eux le plus gros employeur français sur le sol russe, loin devant la Société générale et ses 12 000 salariés. »

« L’AMF affirme depuis toujours perpétuer le soin que le fondateur Gérard, disciple de la doctrine sociale de l'Eglise, a toujours eu de ses collaborateurs, rappellent Les Echos, un des rares journaux qui parvient parfois à pénétrer ce cercle très fermé. Les 77 500 salariés russes constituent la première des priorités. » « Ils ne sont pour rien dans le déclenchement de la guerre et ils ont besoin de leur travail » confie une source anonyme au quotidien qui explique que « l'alimentation, avec Auchan, et l'équipement de la maison, avec Leroy Merlin, sont aussi considérés comme des produits de première nécessité pour la population. »

Cela dit, derrière la position officielle, « les débats sont intenses au sein de l’Association familiale Mulliez », écrit aussi le journal économique. Est-ce à dire qu'ils pourraient conduire à un changement de position ? La Voix du Nord laisse la porte ouverte avec cette citation entendue, là encore, « dans l’entourage familial » : « On évalue sans cesse la situation tout en faisant le maximum pour l’Ukraine. »

De fait, « Auchan continue d’exploiter, selon les conditions de sécurité du moment, entre 30 et 40 de ses 43 magasins ukrainiens malgré les dangers et l’ampleur du conflit, en s’appuyant notamment sur ses infrastructures en Pologne », rappelle LSA. Et les employés des six Leroy Merlin ukrainiens, fermés au début du conflit, ont reçu deux mois de salaire d’avance.

La Russie, zone de force des Mulliez

Reste que si les préoccupations sociales sont réelles, les enjeux économiques sont également très importants. Les paramètres de l’équation sont souvent rappelés par les médias. Auchan en Russie, ce sont 30 000 salariés et un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros qui représente 10 % des ventes mondiales du groupe. Soit son troisième marché après la France et l’Espagne.

« Partir pourrait être fatal à quelque vingt années d’investissements », estime Le Monde dans un récit très instructif d'une « success story en eaux troubles » où les Mulliez ont dû notamment composer avec la corruption endémique en Russie. Une telle issue serait « une catastrophe pour Auchan, qui venait justement de redresser la barre après plusieurs années de vaches maigres », souligne le quotidien du soir. Le retour à la croissance en Russie permettant de compenser un peu les difficultés persistantes des hypermarchés en France.

Cela dit, la véritable pépite russe des Mulliez, c’est Leroy Merlin. Avec 45 000 salariés, près de 5 milliards d’euros de chiffres d’affaires - soit 18 % des ventes mondiales - c’est le deuxième marché de l’enseigne de bricolage. Et une des filiales les plus rentables. Comme Auchan, son développement s’est appuyé sur la constitution d’un réseau de fournisseurs russes, en très grande majorité. Ce qui devrait lui permettre de fonctionner même sous embargo.

C’est l’inverse pour Decathlon qui « importe 100 % de son assortiment, précisent Les Échos. Les stocks s'amenuisent. La direction réfléchit à des importations depuis la Chine. » Avec une présence plus réduite d’une soixantaine de magasins, 2 500 salariés et un secteur non essentiel, c’est peut-être le maillon faible du maintien des Mulliez en Russie. Mais pourrait-il sauter sans impacter les autres ?

Le spectre de la nationalisation

« Pour autant, fermer les magasins pour un temps ou quitter purement et simplement le pays ne va pas de soi, relève LSA. Les autorités russes menacent d’appliquer des dispositifs coercitifs contre les entreprises étrangères qui voudraient quitter le pays ou fermer temporairement leur activité. » Et le média spécialiste de la distribution de résumer les deux possibilités qui s’offrent à ces multinationales. « Soit confier les clés de l’entreprise à un tiers russe le temps que le conflit trouve une issue » avec l’espoir très réduit de retrouver leur bien après. « Soit la nationalisation pure et simple. » Pas vraiment des solutions satisfaisantes…

Quoi qu’il en soit, « fermés ou ouverts, les magasins des Mulliez en Ukraine et en Russie contribueront moins aux résultats de leurs enseignes et aux dividendes de la famille, relèvent Les Échos pour conclure. Les bénéfices seront bloqués ou payés en rouble dévalué. »