[EN CARTE] Où sont les friches de la métropole lilloise ?

[Série 2/6 - Friches industrielles : la ruée vers l’or foncier de la MEL] Avec quelque 700 friches disséminées sur son territoire, témoin de son passé industriel, la métropole européenne de Lille est particulièrement concernée par le renouvellement urbain. Pour cet épisode, nous avons inventorié, sur une carte, la plupart de ces espaces délaissés… pour certains en cours de renaissance.