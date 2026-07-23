[EN CARTE] Où sont les friches de la métropole lilloise ?

[Série 2/6 - Friches industrielles : la ruée vers l’or foncier de la MEL] Avec quelque 700 friches disséminées sur son territoire, témoin de son passé industriel, la métropole européenne de Lille est particulièrement concernée par le renouvellement urbain. Pour cet épisode, nous avons inventorié, sur une carte, la plupart de ces espaces délaissés… pour certains en cours de renaissance.

Découvrez notre carte recensant les friches de la MEL. Capture d'écran : Mediacités

La métropole européenne de Lille est un territoire de friches. Selon un inventaire actualisé par la MEL en 2018, ces terrains ou bâtiments abandonnés de leurs activités passées occupent d’environ 650 hectares. 

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Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Matthieu Slisse et Eden Sakhi Momen

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