Les friches industrielles, un fardeau et une chance pour la métropole européenne de Lille

[Série 1/ 6- Friches industrielles : la ruée vers l’or foncier de la MEL] Avec plus de 650 hectares de friches disséminées sur son territoire, témoin de son passé industriel, la métropole européenne de Lille est particulièrement concernée par le défi du renouvellement urbain. Pour ce premier épisode, Mediacités revient sur les attentes et les difficultés liées à leurs reconversions.

La Métropole européenne de Lille fait face au défi de reconvertir des centaines de friches, comme ici, au peignage de la Tossée, sur la zone de l'Union. Photo : ESM / Mediacités.

Saviez‐vous que les halles lilloises de Fives‐Cail, qui abritent désormais un food‐court, un espace de coworking, un lycée hôtelier – et bientôt les ateliers de production de la célèbre gaufre Meert – employaient il y a encore moins d’une cinquantaine d’années des milliers d’ouvriers sidérurgistes ? Que ces ouvriers avaient réalisé les ascenseurs hydrauliques destinés à faire grimper 20 000 visiteurs par jour au deuxième étage de la Tour Eiffel au tournant du XXe siècle ? Ou qu’ils avaient fabriqué les tunneliers destinés à la construction du tunnel sous la Manche, entre autres grands ouvrages d’art métalliques ?

Cet âge d’or ouvrier a également façonné la vie de ce quartier populaire fait de petites maisons en brique, entre solidarité et piquets de grève… Au sein de la halle principale désormais dénommée le passage de L’Internationale, travaillait même un certain Pierre Degeyter, le compositeur du chant révolutionnaire.

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Publié le

Temps de lecture : 11 minutes

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Par Eden Sakhi Momen

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