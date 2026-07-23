Saviez‐vous que les halles lilloises de Fives‐Cail, qui abritent désormais un food‐court, un espace de coworking, un lycée hôtelier – et bientôt les ateliers de production de la célèbre gaufre Meert – employaient il y a encore moins d’une cinquantaine d’années des milliers d’ouvriers sidérurgistes ? Que ces ouvriers avaient réalisé les ascenseurs hydrauliques destinés à faire grimper 20 000 visiteurs par jour au deuxième étage de la Tour Eiffel au tournant du XXe siècle ? Ou qu’ils avaient fabriqué les tunneliers destinés à la construction du tunnel sous la Manche, entre autres grands ouvrages d’art métalliques ?

Cet âge d’or ouvrier a également façonné la vie de ce quartier populaire fait de petites maisons en brique, entre solidarité et piquets de grève… Au sein de la halle principale désormais dénommée le passage de L’Internationale, travaillait même un certain Pierre Degeyter, le compositeur du chant révolutionnaire.