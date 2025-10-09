Une « maison Corinne Masiero » pour les femmes SDF toxicomanes bientôt pérennisée à Lille

Depuis deux ans, une structure patronnée par la célèbre interprète du capitaine Marleau expérimente en toute discrétion et avec succès, l’accueil et l’hébergement des consommatrices de drogue survivant à la rue. Son financement assuré, elle va bénéficier d'une inauguration officielle.

Centre d’hébergement réservé aux femmes sans domicile consommatrices de drogues, la Maison Corinne Masiero, à Lille, leur offre un répit pendant neuf mois en moyenne. Photo : abej-solidarite.fr

« Nous avons demandé à Corinne Masiero de nous prêter son nom. Après être venu boire un café avec nous, elle a accepté », raconte un membre de l’équipe. C’est ainsi qu’à Lille, un centre d’accueil et d’hébergement réservé aux femmes SDF consommatrices de drogues est devenu la maison Corinne Masiero. « Une maison pour les meufs sans », comme l’a baptisé l’interprète de Capitaine Marleau qui n’a jamais caché son passé chaotique.

Le lieu, resté discret pendant deux ans d’expérimentation, doit être pérennisé et prochainement inauguré par la préfecture du Nord et l’Agence régionale de Santé (ARS), selon nos informations. Un rapport d’évaluation, établi par une agence extérieure en septembre 2024 et que Mediacités a pu consulter, dit d’ailleurs le plus grand bien de cette structure inédite dans les Hauts‐de‐France.

La maison, qui peut héberger dix femmes à la fois, en avait accueilli trente‐six en septembre 2024, après un an et demi de fonctionnement. « A minima, elle apporte un répit dans un parcours de rue (…). In extenso, elle permet d’amorcer une trajectoire d’insertion socio‐professionnelle de plus long cours en sécurisant l’hébergement ou le logement ». Quatre d’entre elles étaient même sur le chemin d’un retour à l’emploi, il y a un an. « Le pari de stabiliser ces femmes est réussi », pointe les auteurs du rapport. Un pari qui était loin d’être gagné.
Structure réservée aux femmes
Lorsque les associations Abej et Cédr’agir ouvrent les lieux, le 8 mars 2023, date symbolique puisque c’est la journée …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

1€ le premier mois

Puis 7,90€ par mois

Je teste !

  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Gilles Durand

1 / ?