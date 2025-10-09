« Nous avons demandé à Corinne Masiero de nous prêter son nom. Après être venu boire un café avec nous, elle a accepté », raconte un membre de l’équipe. C’est ainsi qu’à Lille, un centre d’accueil et d’hébergement réservé aux femmes SDF consommatrices de drogues est devenu la maison Corinne Masiero. « Une maison pour les meufs sans », comme l’a baptisé l’interprète de Capitaine Marleau qui n’a jamais caché son passé chaotique.

Le lieu, resté discret pendant deux ans d’expérimentation, doit être pérennisé et prochainement inauguré par la préfecture du Nord et l’Agence régionale de Santé (ARS), selon nos informations. Un rapport d’évaluation, établi par une agence extérieure en septembre 2024 et que Mediacités a pu consulter, dit d’ailleurs le plus grand bien de cette structure inédite dans les Hauts‐de‐France.

La maison, qui peut héberger dix femmes à la fois, en avait accueilli trente‐six en septembre 2024, après un an et demi de fonctionnement. « A minima, elle apporte un répit dans un parcours de rue (…). In extenso, elle permet d’amorcer une trajectoire d’insertion socio‐professionnelle de plus long cours en sécurisant l’hébergement ou le logement ». Quatre d’entre elles étaient même sur le chemin d’un retour à l’emploi, il y a un an. « Le pari de stabiliser ces femmes est réussi », pointe les auteurs du rapport. Un pari qui était loin d’être gagné.

Structure réservée aux femmes

Lorsque les associations Abej et Cédr’agir ouvrent les lieux, le 8 mars 2023, date symbolique puisque c’est la journée …