Municipales 2026 – Sécurité : du clivage à la surenchère

[RADAR 2026] En partenariat avec MOB, le média de la démocratie, la rédaction de Mediacités vous propose une série de vidéos pour tout comprendre aux enjeux des élections municipales. Dans ce quatorzième épisode : la question de la sécurité et de la police municipale est-elle toujours un sujet de clivage ou un objet de surenchère ?

Hausse des effectifs et armement de la police municipale, multiplication du nombre de caméras de surveillance, usage de l’intelligence artificielle… Après avoir été longtemps un point clé du clivage gauche droite, les questions liées à la sécurité locale sont désormais devenues plus consensuelles. Au point de donner lieu à d’impressionnantes surenchères dans les programmes. C’est l’objet de ce quatorzième épisode de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).

