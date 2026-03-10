Municipales 2026 – Sécurité : du clivage à la surenchère

Hausse des effectifs et armement de la police municipale, multiplication du nombre de caméras de surveillance, usage de l’intelligence artificielle… Après avoir été longtemps un point clé du clivage gauche droite, les questions liées à la sécurité locale sont désormais devenues plus consensuelles. Au point de donner lieu à d’impressionnantes surenchères dans les programmes. C’est l’objet de ce quatorzième épisode de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).
