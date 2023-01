Lorsqu’elle porte son pulvérisateur jaune et noir sur le dos, Sandrine Boireaud ne peut s’empêcher d’avoir la musique de Ghostbusters (SOS Fantômes) dans la tête. Mais cette agricultrice de Chaussan, dans les Monts du Lyonnais, ne chasse pas les fantômes. Elle traque les champignons, insectes ravageurs et autres maladies qui s’en prennent aux légumes et aux plantes aromatiques et médicinales de sa ferme.

Avec son conjoint, Sandrine Boireaud cultive, depuis 2019, deux hectares en agriculture biologique. Rien de très nocif donc dans son pulvérisateur, qu’elle utilise sans protection. « Au lieu d’y mettre du Roundup [le fameux herbicide dont la substance active est le glyphosate], on le remplit de